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TOYOTA 總代理和泰車10月推 bZ4X「純電世代 五重禮馭」限時限量50台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA bZ4X 【純電世代 五重禮馭】高達18萬優惠，限量50台即刻入主。業者提供
TOYOTA bZ4X 【純電世代 五重禮馭】高達18萬優惠，限量50台即刻入主。業者提供

TOYOTA總代理和泰汽車於10月推出bZ4X「純電世代 五重禮馭」限時限量50台優惠方案，總價值高達18萬，包括「限時優惠價155萬元」、「充電金1萬元」、「車身鍍膜」、「丙式車體險」及「5年14萬公里延長保固（限準時定保）」。

bZ4X是TOYOTA自1992年以來，積累30年經驗所打造的純電休旅車款，全車搭載41項主被動安全防護系統註7，並擁有626km純電續航里程註8，讓顧客能愜意自在的享受純電駕馭樂趣。而本月推出的「純電世代 五重禮馭」活動中，車主能以限時優惠價155萬元註2的超值價格入手TOYOTA旗艦電動車，享受bZ4X帶來的駕馭樂趣，

附贈的1萬元充電金註3利用「My Toyota APP」全台充電網絡，車主可隨時隨地享受純電駕馭，讓每次出發都無後顧之憂；車身鍍膜註4則能延長車輛的美觀與價值；丙式車體險註5及5年14萬公里延長保固（限準時定保）兩項好禮，不僅保障車主行車安全，更保障車輛的穩定與耐用。「TOYOTA bZ4X純電世代 五重禮馭」優惠活動自即日起至10月底止。

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