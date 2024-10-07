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新青安核貸條件須買房貸壽險？財部：禁公股行庫搭售

中央社／ 台北7日電
財政部通令八大行庫，禁新青安搭售房貸壽為條件。本報資料照片
財政部通令八大行庫，禁新青安搭售房貸壽為條件。本報資料照片

媒體報導，傳出公股行庫要求民眾購買房貸壽險作為申請新青安放行的條件，財政部官員今天表示，金管會於民國101年明令銀行辦理房貸業務時，不得以購買房貸壽險商品作為貸款的搭售條件、或在貸款過程中不當勸誘，將持續督促8大行庫遵守相關規範。

央行啟動升息循環後，房貸利率突破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家貸款」自去年8月1日起放寬各項條件，即外界所稱的新青安。

利率補貼後，現行新青安一段式機動利率為市場最低價的1.775%，最高額度提高至新台幣1000萬元，貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，種種優於一般房貸的條件，吸引首購族申辦。

不過，隨央行調升存準率，導致銀行可貸放資金變少，報載近期傳出有行庫在資金不寬裕的背景下，以搭售房貸壽險，作為放行新青安的條件，引起央行與財政部高度重視。

對此，財政部官員今天表示，為確保消費者權益並減少爭議，金管會銀行局在101年就明令銀行辦理房貸業務時，不得以購買房貸壽險商品作為貸款的搭售條件、或在貸款過程中不當勸誘。

同時，銀行在辦理共同行銷或合作推廣房貸壽險商品時，應落實認識客戶程序，確實瞭解客戶需求，以提供適合客戶商品；官員指出，不能以購買房貸壽險作為貸款搭售條件的規定，不僅限於新青安，也包含一般房貸，後續將持續督促8大行庫遵守上述主管機關所訂規範。

新青安房貸

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