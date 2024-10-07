遠東醫電攜新光醫院合作 加速國際醫療落地緬甸

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電將攜手新光醫院合作發展國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男、新光醫院副院長洪子仁在緬甸仰光共同簽署合作備忘錄，未來雙方將聚焦國際醫療應用等相關領域，加速國際醫療服務及跨機構醫療資訊交換平台落地；這是遠東醫電首度將智慧醫療服務觸角拓展至緬甸，東南亞市場版圖再添新頁。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，很榮幸和新光醫院合作前進緬甸共同發展國際醫療。東南亞地區是一個不容忽視的市場，期待雙方合作，深化國際醫療服務與科技的結合，開創國際醫療市場。

鄧俊男指出，遠東醫電自2021年起進軍東南亞市場以來，逐漸累積東南亞經驗，布局效益顯現，目前國際醫療會診服務平台已陸續打入菲律賓、馬來西亞、越南、印尼、泰國、寮國等地，如今與新光醫院攜手合作前進緬甸，使遠東醫電的國際醫療會診服務平台再下一城。

遠東醫電集團結合全球各大電信公司、產險公司於協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療會診服務平台，日前已取得僑委會i僑卡優良商店認證，提供全球台商優質醫療服務。截至目前為止，遠東醫電已與40家醫療院所合作，使國際醫療會診服務平台遍布台、美、歐、澳、日、韓、東南亞等共15國，未來仍竭力拓展至中東、新加坡等國，期能擴大國際醫療市占率。

新光醫院副院長洪子仁表示，以醫帶產，運用新光醫院品牌，以新光代訓醫師、病友及當地僑胞、台商為主軸拓人脈，搭建「醫療產業平台」，攜手遠東醫電集團仰光拓銷，打造台灣醫療Taiwan Medical卓越品牌，將台灣新光醫院醫療軟實力結合遠東醫電多年國際醫療服務平台及旅遊E指通產品，推動台灣醫療品牌，共同推動發展緬甸及其他東南亞國家，提供跨國企業優質的國際醫療服務轉介及精準醫療服務。