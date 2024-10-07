土地市場炸裂 專家：第4季住宅將進入當年這段期間
戴德梁⾏統計指出，⼟地市場在第3季末強勢炸裂，在9⽉最後⼀周，央行宣布第七波信用管制後，台灣⼈壽及達麗、海悅、彥文資產等帶頭衝刺，將第三季⼟地交易量⼀舉衝破千億⼤關，以1,117億創下單季新高。
雖然土地市場熱絡，戴德梁行表示，受央行新一波打房政策影響，預期第4季的住宅及土地交易，將⾯對⼀段類似
2016年房地合⼀稅新制實施及⼤幅調⾼公告地價初期，買賣雙⽅彼此試探政策影響的急凍階段。
戴德梁行指出，2023年在國際局勢動盪、工料齊漲、央行升息及土地貸款現縮等不利因素籠罩下，整年土地交易量僅1,129 億元，但今年僅第3季就達成去年全年度交易量。
第3季統計到9月 24 日，單季最大交易金額為新美齊以38.83億購得台中南屯區土地，但之後接連爆出大筆交易。
其中9月25日，台灣人壽公告以137.5億得標桃園航空城產業專用區土地，接著大同於9月26日以95.89億元出售台北市商三(特)土地及合作興建權利予達麗、海悅、彥文資產等三家公司。
戴德梁行指出，第三季十大土地交易中，住商類土地佔了8筆，工業類土地僅佔2筆。在1,117億的單季總交易金額中，住商類與工業類土地亦大致維持8：2的比例。
戴德梁行分析，今年1-8月全台買賣移轉棟數為24萬1,608 棟，較去年同期成⻑26%，即便第4季打房政策發酵而急凍至僅剩剛性需求，以 2016 年的數據推估2024全年的買賣移轉棟數仍有 32 萬棟的實力。
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