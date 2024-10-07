遠東醫電攜手新光醫院 前進緬甸發展國際醫療

醫療服務平台整合大廠遠東醫電今天宣布，攜手新光醫院合作發展國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男、新光醫院副院長洪子仁於緬甸仰光簽署合作備忘錄，未來將聚焦於國際醫療應用等領域；此為遠東醫電首度將智慧醫療服務觸角拓展至緬甸，東南亞版圖再下一城。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，東南亞地區是一個不容忽視的市場，與新光醫院合作前進緬甸共同發展國際醫療，將深化國際醫療服務與科技的結合，開創國際醫療市場。

鄧俊男說，遠東醫電2021年起進軍東南亞市場以來，逐漸累積東南亞經驗，布局效益顯現，目前國際醫療會診服務平台已陸續打入菲律賓、馬來西亞、越南、印尼、泰國、寮國等地，如今與新光醫院攜手合作前進緬甸，使遠東醫電的國際醫療會診服務平台再下一城。

截至目前為止，遠東醫電已與40家醫療院所合作，使國際醫療會診服務平台遍布台、美、歐、澳、日、韓、東南亞等共15國，他表示，未來將持續拓展至中東、新加坡等國，以擴大國際醫療市占率。

新光醫院副院長洪子仁表示，未來期望將台灣新光醫院醫療軟實力，結合遠東醫電多年國際醫療服務平台，推動台灣醫療品牌，共同推動發展緬甸及其他東南亞國家，提供跨國企業的國際醫療服務轉介及精準醫療服務。