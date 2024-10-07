財富管理論壇8日登場／兆豐銀：退休健診 打造最優方案

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行建議退休理財規劃盡早起步，圖為兆豐金控總部大樓。兆豐銀行／提供
兆豐銀行建議退休理財規劃盡早起步，圖為兆豐金控總部大樓。兆豐銀行／提供

國人愈來愈長壽，以及通膨嚴重衝擊未來生活基本經濟需求，使得退休金要存多少才夠的問題成為顯學，而且沒有標準答案，兆豐銀行為協助民眾及早開始準備退休財務規劃，建議透過退休理財健診，無論處於何種年齡層、生活型態與退休期待，透過健診找出客製化的退休規畫最適建議方案，幫助及早面對退休課題。

經濟日報將於本周二（8日）舉辦「財富管理論壇－AI時代聰明創富」，邀請金管會主委彭金隆致詞，以及金融業高階經理人進行專題演講。本論壇由經濟日報主辦，中國信託銀行、國泰金控、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

根據內政部去年最新統計，國人平均壽命已達80.23歲，較上一年度增加0.39歲，代表長壽時代的來臨。另一方面，政治大學與台灣人壽的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查則顯示，台灣民眾開始規劃退休的年齡平均約落在38歲，顯示年輕世代對退休規畫的重視。兆豐銀行副總經理陳建中表示，無論是正值壯年的中壯族群，或是已進入退休生活的銀髮族，都可利用兆豐銀行提供的「退休健診服務」，定期檢視生活保障及傳承規畫，找到最適合的退休理財方案。

兆豐銀行為協助民眾及早開始準備退休財務規劃，自2019年起連續五年舉辦「兆豐真貼心樂退健診」活動，累計協助超過1萬人次進行免費退休理財健診，檢視財富缺口並提供最適資產配置建議。陳建中指出，兆豐銀行的「退休健診服務」，是根據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，藉由「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以直觀設計的圖表、簡單易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，讓客戶採取有效的理財行動，及早準備退休現金流。

陳建中表示，面對通膨潛在危機，準備退休的時間建議應提早，因此今年兆豐銀的退休理財健診，特別邀請35歲至65歲客戶參加，畢竟處在通膨時代，退休理財不能等，愈早規劃愈能有效對抗通膨，且有助於更有效積累資產並分散風險。

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