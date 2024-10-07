大陸重振經濟措施帶頭下 台塑、台化拚谷底翻揚

中國大陸祭出重振經濟措施帶頭下，加上中東緊張局勢升溫帶動油價走揚，市場預期大陸十一長假後可望激勵泛用樹脂掀起新一波回補庫存潮，其中，台塑（1301）、台化（1326）等指標塑化廠將迎來「谷底翻揚」向上行情。

業內人士指出，中國人民銀行、金融監理總局、中國證監會上個月下旬聯合舉辦發布會，公布一系列救市措施；包括推出降準「放水」人民幣1兆元資金進入市場，以及調降存量房貸利率與購屋頭期款比例等提振房市政策等。

隨後，中東出現緊張升溫局勢，伊朗本月1日對以色列發射逾180枚彈道飛彈後，以色列總理內唐雅胡誓言，要使伊朗為此次攻擊付出代價，刺激國際油價連日上揚。

對岸一連串的「救經濟組合拳」已激勵用於建築材料的聚氯乙烯（PVC）和做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）觸底反彈，至於其他原料也站穩在平盤之上。

預期假期結束後，在進一步有油價攀升的加持下，對岸下游針對聖誕節及新年消費旺季的到來，將會啟動新一波補庫存行動，有望引領泛用樹脂市場需求增溫和報價逐步走穩，進而對石化上下游廠商營運從谷底翻揚。