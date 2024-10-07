大陸補貨潮啟動 統一、南僑、正新等蓄勢待發

大陸十一長假後，補貨潮將正式啟動，業內預期，食品、民生相關領域將有新一波拉貨需求，其中，統一（1216）、南僑（1702）兩大集團，橡膠股正新（2105）乃至腳踏車供應鏈巨大（9921）、美利達（9914）等都蓄勢待發，絲束供應商材料-KY（4763）等也將同步受青睞。

大陸連番祭出重磅經濟刺激政策，近日陸港股市狂飆，今（7）日大陸十一長假結束，明陸股有望續開紅盤，為大陸發展新階段經濟添柴火。此前，資金尋求台股「真中國概念股」，認為民生產業可望「先行」，車輛與運輸相關也是焦點之一。

所謂「真中國概念股」，其重點是台廠在大陸設廠且重點布局，在大陸內需市場的營收占比相對高，企業體質也扎實穩健，在大陸新一波經濟狂飆的力道下，可望率先受惠者。

真中國概念股概況

其中，南僑在大陸提出振興經濟方案後，南僑大陸布局以民生消費為主，推估業績將跟著受惠。南僑近年來積極多角化經營，台灣是銷售重鎮外，大陸地區、東南亞布局都步入收割階段，累計前八個月自結獲利7.2億元，較去年同期5.26億元，增加1.94億元，年增率達36.89%，每股純益為 2.9元，優於去年。

特別的是，南僑食品集團（上海），已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，南僑大陸油脂事業經營27年，上市募資金用已用擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心。

2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，為2025年營運再添新柴火。

統一持有統一中控72.8%股權，統一集團針長期深耕中國大陸聚焦經營，未來朝著營收「必須」快速達到人民幣500億元挺進，這是生存的基本生存線，隨著大陸的振興經濟策略推出，統一中控的成長力道勢必加快，統一將跟著母以子貴。上半年統一中控營收為人民幣154.48億元，年增率6%，毛利為52.27億元，年增率15.33%，收益總額為人民幣9.66億元，年增率10.2%，每股純益為人民幣22.36分。

絲束大廠材料-KY是典型的中國概念股，無論是企業、產能、市場都鎖定大陸，受惠下半年新產能持續開出，加上絲束和醋片需求強勁，法人看好8月業績也將因新產能滿載而再度交出佳績。