爭鮮變身潮物周邊店 攜手JOGUMAN打造特別款壽司視覺

國內餐飲市場競爭激烈，知名迴轉壽司店爭鮮推出潮物周邊商品店吸引消費者目光。爭鮮宣布首度攜手韓國人氣爆棚的「JOGUMAN」，於台北、高雄打造兩家「JOGUMAN特色店」希望吸引粉絲朝聖，並自10月起每周推出共10款限量加購品，其中更打造結合壽司元素全新設計的特別版視覺，還有限時會員滿額抽活動，消費者有機會帶走爭先才有的100公分超巨大「JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款」。

值得注意的是，「爭鮮PLUS」近期升級版門市，新增列車直送的雙軌送餐服務，加入烤炸物、麵食、甜點飲品等多元餐點。而這次爭鮮攜手JOGUMAN，除推出限量周邊、滿額活動外，也以富有JOGUMAN特色的門市特色店裝帶給顧客輕鬆、療癒的用餐體驗。

「爭鮮迴轉壽司」為全台店家數最多的壽司品牌，以「迴轉餐台」創造「即刻用餐不需等候」的服務。

爭鮮與人氣JOGUMAN推出10款系列周邊，每週推出不同款，除具實用性的「冷水瓶」、「行李束帶」，還有「爭鮮特別款」的「迴轉壽司迴力車」、「襪子」、「絨毛玩偶」，以壽司元素作為設計，每款皆限量販售，只在爭鮮買得到。此外，兼具穿搭實用性的兩款「襪子」特別融入經典鮭魚壽司的設計元素。「迴轉壽司迴力車」全系列共四款，周周推出一款，BRACHIO、DIPLO、TRICERA、ANKYLO個別造型的迴轉壽司小車車，看起來趣味性十足；「絨毛玩偶」更是JOGUMAN控必收款，BRACHIO身上的細卷衣服可穿脫，軟綿好抱、互動感十足；「行李束帶」以經典圖像設計，行李束帶可自由調節，採用安全插扣設計，旅行賣萌必備款。

爭鮮表示，特別設計的周邊商品每款都令人超想入手，10月起於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿350元，即可加購JOGUMAN系列商品一個；滿700元可加購二個，以此類推。

此外，為感謝回饋150萬爭鮮粉絲支持，特別規劃爭鮮APP會員獨享活動。10月起至11月30日會員於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆發票金額滿600元(不累計)，即有機會抽中「市值19,800元的韓國來回雙人機票」或超人氣「JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款」。