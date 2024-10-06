解碼100種天然染色基因 纖博館首度展出台灣百種天然色

台中市文化局今(6)日起至11月17日，在纖維工藝博物館舉辦「福爾摩沙的容顏～台灣經典百色大展」，長年專注天然染技法的陳景林，首度以科學分析精選100種台灣日常色彩，在纖維館大廳展陳以24節氣發想的配色組合，呼應聯合國SDGs永續發展願景，希望未來進一步結合時尚產業，讓更多民眾感受到台灣色彩的魅力。

「大自然的色彩蘊藏在泥土、礦物、植物與動物中，是天然的染色材料！」文化局長陳佳君代表市長盧秀燕出席開幕式表示，台中市纖維工藝博物館長期致力於台灣天然染色資源的研究發展，繼111年出版《大地之華~台灣天然染色事典》專書，兩年來在文化部補助下，持續委託染織專家陳景林和馬毓秀老師進行「天然經典百色研究計畫」，由天然染材中找出文化脈絡裡的共識色彩，從64色累積擴展到100種顏色。

陳佳君說，除了建立台灣天然染色工藝的資料庫和色彩系統文化意象，在展覽中也特別加入立春、驚蟄、清明、穀雨等24節氣的色彩關聯及組合配色，探討台灣在獨特生活環境下產生的色彩文化，呼應聯合國SDGs永續發展的願景，希望未來進一步結合時尚產業，讓更多民眾感受到台灣色彩的魅力。

「自然的色彩最美，因為色彩自然！」策展人陳景林指出，大自然有取之不盡、用之不竭的資源，在台灣擁有8,000種高等植物，其中可萃取色彩的就有數千種，經過無數次天然染色技法的嘗試，才終於找到打開知識系統的「鑰匙」，整合實驗出100種大家熟悉的自然色彩，並建立色系、色名、染色配方、色彩組合應用。

例如西瓜紅、南瓜橙、香蕉黃、稻綠、靛青、茄紫、海帶褐、奶茶色、水泥灰、炭黑等，讓觀眾透過生活常見的實物，聯想色彩的種類與差異，建構台灣天然染色的美學意象。

纖博館指出，這次展覽由全國工藝師與設計師聯手呈現，包括陳如萍、林潔怡、劉俊卿、謝國鵬、李吾胡、孫翠蘭、陳渼茵、陳麗芬、宜蘭染工坊協會等染色工藝師，以及許艷玲、徐秋宜、陳翊羽、盧縉梅、曾啟庭、孫佳暄等時尚設計師，以兼具台灣文化意象及時尚潮流的作品，展出天然染色工藝轉化應用於生活設計的精采作品。

展覽中，運用天然染色與台灣人文意象建立關係，顯現天然染色工藝既立足於本土，又能銜接國際時尚的文化包容度，更讓觀眾從生活脈絡中找到經驗與共鳴。

｢福爾摩沙的容顏～台灣經典百色大展｣自即日起至11月17日在台中市纖維工藝博物館展出，展覽期間將舉辦系列專題導覽，11月2、3日還有台日韓國際天然染色交流示範，及台灣天然染快閃展等系列活動，相關活動訊息可至纖博館官網(https://mofia.taichung.gov.tw/)或臉書粉絲專頁查詢。