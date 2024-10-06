經濟選書／成名之道 生不如死

問各位一個問題：你認為作家、藝術家和音樂家是不是一旦過世，作品馬上就會大賣？難不成死亡於商有利？

其中一個可能的答案：絕對不是。大家喜歡或不喜歡披頭四、法蘭克． 辛納屈（Frank Sinatra）、畢卡索、約翰．厄普代克（John Updike）與珍妮絲．賈普林（Janis Joplin），以及大家買不買書、買不買畫或買不買音樂，全都取決於他們是否喜歡該作品，而不是取決於作品的創作者是不是活著和是否健康。

作者是否已死應該是無關緊要之事，就如同作者是否結婚或單身、年輕或年長、富有或貧窮一般，這些條件絲毫不重要，重要的是作品本身。

但一如往常，這個看似合理的答案並不正確。我們不知道確切的原因，但死亡好像真的於商有益。當有人跟戈爾．維達爾（Gore Vidal）說楚門．柯波帝（Truman Capote）過世了，他答道：「以事業成就來說，這步走對了。」維達爾說中了某些事。

關於此主題，最嚴謹的研究來自於義大利，經濟學家米伽拉．龐佐（Michela Ponzo）和文錢佐．斯戈帕（Vincenzo Scoppa）研究了作者之死對書籍銷量的影響力。主要發現是作家死後的那段時間，其躍上暢銷排行榜的機率會大幅增加。沒錯，機率會爆增超過百分之一百。

龐佐和斯戈帕也發現，如果想要登上暢銷排行榜，最好死得早一點。如果作者死於65歲以前，通常會明顯享有更多的「死亡紅利」。除此之外，在媒體關注度上也會有大幅差異。

在書籍銷售方面，死亡的效益主要集中在作者的逝世消息登上頭版，或是受到顯著大量報導的時期。在藝術家身上也有大致類似的發現：畫家死後的畫作價格會上漲，而且此效果在早死的藝術家身上更為明顯。

這些發現點出幾個問題，讓我們來小題大作一下。如果把全世界的作家都找來，並詢問他們自己作品的銷量是否在死後大幅攀升，回答沒有的人一定占壓倒性的多數。現在，全世界的作家不計其數，每年實際出版一本書的人數大約是400萬。（這也是一整年度的書籍出版量，而且雖然有些作者會在一年內出版超過一本書『就是我，自首無罪』，但每年400萬名作者的數字應該相去不遠。 如果估計每年平均每千人中有九人會過世，就表示在這400萬人中，每年有36,000名作者會過世。

其中有多少人的作品銷量有大幅增加？無疑少之又少！大多數的作家一輩子從未賣出太多作品，過世那年的銷量也沒比死前那年好上太多。如果你是個名不見經傳的作者（多數的作者都沒沒無聞），千萬不要以為自己死了，書就會大賣。

龐佐和斯戈帕將其研究設限在至少有一本作品登上過暢銷排行榜的作家，然後使用多個別出心裁的策略，測試作家在過世後六個月間是否更有機會登上暢銷排行榜。這表示我們不得不說，如果我們僅看已有一定知名度的作家，或許銷量在死後會上升，至少當他們去世的消息被主流媒體廣泛報導時是如此。

這項發現很重要，背後主因是什麼？最簡單的答案就是關注度。知名作家過世時，人們的焦點會聚集在他們身上。

（摘自《如何成名：不被看見的天才，與頂尖人士的成功之道》，大塊文化出版）