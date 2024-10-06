數位行銷／2025數位行銷 四路並進

展望2025年，數位行銷不僅僅是一種推廣業務的方式，更是驅動商業模式變革的核心力量。以下為大家介紹幾個可行的方向。

一、全通路整合行銷

全通路整合行銷，將是2025年推動數位行銷的關鍵之一。隨著消費者習慣在不同平台之間無縫切換，各家品牌必須能夠在各通路間提供一致且個性化的體驗。舉例來說，電子商務網站、社群媒體平台、實體店鋪以及App等必須無縫整合，讓消費者無論在哪一個環節與品牌互動或消費，都能感受到相同的價值與服務。

在台灣，像是全家便利商店、新光三越等品牌已經開始實踐全通路行銷。他們的會員系統、App優惠券以及實體店鋪無縫結合，讓消費者隨時隨地都能透過多個途徑享受到服務與優惠。而未來，這種全通路整合的需求只會愈加重要。

因此，建議企業應該強化各個數位平台的整合，讓消費者能夠在網路與實體環境中隨意切換，同時還能保有流暢的購物體驗。

二、個性化行銷

隨著數位技術的進步，消費者對於個性化行銷的需求也愈加迫切。根據 Deloitte的研究發現，36％的消費者對購買個人化的產品擁有高度興趣，同時也有48％的人表示，他們願意等待更長的時間才能收到。隨著資訊科技、人工智慧技術的快速起飛，各家企業可以更精準地了解消費者的行為模式，進而推動個性化行銷策略。

電商業者運用AI技術分析消費者的購物數據，提供個性化的商品推薦。可以想見個性化行銷將變得更加普及，特別是在食品、時尚、美妝等消費者高度重視體驗與情感連結的領域。建議各家企業投資於數據收集與分析技術，並依據客戶行為進行即時調整，提供更加個性化的產品與服務。

三、AI生成內容

伴隨AI技術的崛起，AI生成內容已經在數位行銷中逐步嶄露頭角，未來數年內，它將成為行銷策略中不可或缺的一部分。透過ChatGPT與DALL-E等生成式AI工具，企業可以迅速產製產品簡介、影片腳本、社群貼文或廣告文案等，大幅提升行銷的效率與創意。

舉例來說，餐飲業者可以運用AI工具快速生成菜單、菜品推薦影片或社群活動文案，有效縮短內容產製時間。此外，AI也能幫助品牌進行大規模的A/B測試，分析不同行銷內容的效果，並自動調整最適合的方案，進而提升投資回報率。

四、短影音行銷

自從抖音（TikTok）和Instagram Reels等短影音平台在全球興起後，短影音已經成為行銷的主力工具之一。2025年，短影音將持續受到年輕消費者的青睞，對於品牌來說，如何利用短影音創造病毒式行銷效果，無疑是未來數位行銷成功的關鍵。

傳統媒體在擁有龐大的觀眾群體之外，也積極運用TikTok、YouTube等平台推廣節目和新聞。短影音行銷不僅要求內容具有創意和吸引力，更重要的是如何透過內容在短時間內與觀眾產生情感共鳴。建議企業可培養專業的短影音內容創作團隊，並結合即時數據分析，持續優化影片表現。

展望2025年，台灣產業的數位行銷將在全通路整合、個性化行銷、AI生成內容與短影音行銷等領域大放異彩，建議各家企業可根據市場需求及早準備。