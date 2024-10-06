點子農場／赤峰學與文化街區再生

三意學校與赤峰街的合作即將開始，邀請產官學界的菁英朋友來和赤峰街對話，共創「赤峰學」。

為了更了解赤峰街，我們邀請台北市文化局的局長蔡詩萍一起到赤峰街逛逛，感受這幾年來赤峰街所培育出的文化能量。他說，這裡新舊並陳，五金修車零件老店與文創店家相互參雜，感覺毫不突兀。奇特又充滿魅惑樂趣，難怪這裡會在幾年間竄起成台北的亮點。

他也強調，文化局會從文化與生活的角度，去理解新創空間與群聚效應，一起思索讓台北更好更人文的可能性。

漫步在赤峰街的巷弄間，新舊文化在這裡共生共創，最深刻的感受是，年輕人為老街區注入了新的生命。時尚男女在這裡日夜川流不息，充滿歷史痕跡的修車行和雜貨店旁，經營著文青咖啡廳和獨立書店，彼此共生共榮。這種特別的生態不只是單純依賴金錢或政策，更來自時間的沉澱與一連串的機緣。

赤峰街的魅力在於歷史與現代的融合，老街區的復興並不是推倒重建，而是在保留原有文化的基礎上，加入現代的創新元素。使過去與現在相互映照，創造出新的文化符號。

無數年輕創業者、藝術家和店主為赤峰街注入了新的文化活力。在世界各先進國家，這樣的思維和做法一直持續著。

「赤峰學」將透過學術對話、實務交流和文化創業家的培育，推動台灣城鄉的文化的復興。整理過去十年赤峰街文化創生的經驗，並以這些經驗為基礎，發展開放式創新對話，為台灣催生更多文化街區。

文化是國家競爭力的核心元素，世界各國的文化街區，無論是巴黎的蒙馬特、倫敦的康登，還是日本的祇園，都是國家的文化名片，吸引無數的遊客和創意人才。這些文化街區不僅是藝術、歷史和文化的展示場所，更是創意與經濟活力的來源。

文化街區的成功不僅僅是吸引遊客和創造經濟收益，更深層次的意義在於，它是文化創意的發源地。創意來自文化，而文化則決定了這個國家的創新能力，也是一個國家軟實力的重要表現。創意不僅影響設計、時尚和藝術等行業，更進一步影響到整個國家的產業結構、科技創新和社會發展。

例如，英國的肖迪奇（Shoreditch），從一個傳統工業區成功轉型為創意產業的聚集地，成為倫敦創新文化的象徵。而韓國的弘大（Hongdae）則以年輕人文化和音樂藝術著稱，推動首爾的流行發展。這些街區的成功不僅提升了城市的國際形象，還為國家輸出文化創意提供了動力。

「赤峰學」通過整合赤峰街的成功經驗，開放對話和研討，鼓勵文化創業家們進行跨界合作。這樣的平台，除了能夠幫助台灣更多的地方街區找到屬於自己的文化定位，也可以推動更多區域的文化再生與發展。

文化街區的發展還能提升地方的經濟活力，吸引年輕創業者、藝術家和遊客進駐，帶動當地的經濟繁榮。對於台灣來說，這樣的文化街區不僅可以成為國內旅遊的亮點，也能成為台灣文化向外輸出的重要平台。