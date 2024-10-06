智慧經營／Klook共同創辦人暨執行長林照圍 行銷台灣 做大展演經濟

亞洲主要旅遊行程、娛樂電商平台Klook今年初宣布「擴大投資台灣2.0三年計畫」，近期投入至少3億元，將導入演唱會線上票務、與在地旅遊商品打包，向海外旅客行銷台灣。Klook共同創辦人暨執行長林照圍（Ethan Lin）表示，看好台灣展演市場、演唱會經濟，呼籲台灣政府除了推動國旅外，可以主動爭取更多活動在台舉辦，與台灣當地旅遊業者結合，擴大觀光經濟效益。

結合觀光旅遊 提升效益

林照圍分析台灣具有三大優勢。首先，台灣的自然風景是許多海外旅客認識台灣的第一印象，具備四季觀光吸引力。其次是台灣服務業的好客與熱誠是大優勢。第三是美食與文化。

他說，自己是台灣孩子，家族還在新竹，有不少親戚和長輩，他也常回台灣，對於台灣的夜市、廟會文化特別喜歡、更覺得有感，可以包裝出好的文化產品，重點是與周邊店家與相關環境作系統性的串聯。

林照圍認為，要吸引海外旅客經常來台，需要持續創造更多話題並結合在地體驗，包括以各個不同市場的語言和文化重新包裝促銷，平台業者可以用數據分析產品趨勢，與政府機關合作，一起設計出在地的好產品。

林照圍以演唱會為例，台灣已經有好的場地，也開始有不少熱門藝人在台灣舉辦演唱會，但主要仍是台灣本地的歌迷參與為主，但國際演唱會如果能擴大舉辦，吸引周邊國家的旅客來台參加，對台灣觀光旅遊業幫助更大。

林照圍也建議，執行重點是有相關數據、串連其他資源，例如從機場交通、飯店住宿、周邊購物包裝出行程，讓海外旅客來台覺得方便，有深刻的體驗。

娛樂開發 導入商業思維

Klook成立於香港，將總部設立在新加坡，獲得政府基金的投資。林照圍以新加坡政府的策略為例，因為新加坡本地旅遊市場也不大，觀光主管機關積極以「擴大國際旅客入境觀光」做為目標，以商業思維出發去向大型娛樂集團主動爭取活動主辦權或售票。

例如，今年小天后泰勒斯在新加坡有六場演唱會，去年新加坡政府就積極向美國的主辦單位爭取部分票券，透過新加坡銷售，選擇在Klook平台開賣，政府也協助平台去規劃從飯店到演唱會與交通的套裝行程，配合平台穩定的雲端售票機制，成功將亞洲遊客吸引到新加坡旅遊。

另外，迪士尼探險號2025年將以新加坡為母港啟航，是迪士尼集團旗下首艘將亞洲作為母港的郵輪產品。

亞洲不少港口，包括香港與新加坡都爭取迪士尼郵輪停泊，新加坡政府最後以觀光配套各項措施爭取到迪士尼郵輪五年停泊合約，而各旅遊業者也莫不積極配合設計本地交通、旅遊產品。

林照圍說，Klook也會設計交通、飯店的行程吸引遊客順便當地旅遊，而這也是政府積極與業者合作擴大旅遊商機的方式。