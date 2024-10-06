快訊

東北季風明起發威！北台灣本周兩階段降雨 最低溫僅剩21度

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光！親友泣不成聲

《袞袞繁花》張秀燕膠彩藝術展 ART365美術館盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
今(6)日開幕展嘉賓雲集，也吸引許多收藏家到場。記者宋健生/攝影
今(6)日開幕展嘉賓雲集，也吸引許多收藏家到場。記者宋健生/攝影

國內膠彩名家張秀燕主題展《袞袞繁花》，即日起至11月17日在台中市七期「ART365美術館」展出；延續2022年大墩文化中心《花開了》系列的創作脈絡，繁花綻放與熟成水果，在張秀燕畫筆下釋放出誘人花果香，也吸引許多收藏家到場。

台中市文化局副局長曾能汀說，《袞袞繁花》展覽將為觀眾帶來一場視覺與心靈的饗宴，透過張秀燕的膠彩藝術，觀眾可以深刻感受到藝術家對生活的熱愛與對美的執著。

另外，張秀燕多年來培養了無數優秀的年輕畫家，作品也曾在國際藝術舞台上展出；曾能汀邀請市民朋友到ART365美術館欣賞台灣本土畫家，詮釋自然與生活的藝術創作。

ART365創辦人陳國定表示，美術館致力推廣台灣本土藝術美學，張秀燕老師此次以台灣水果與花卉為主題系列作品，透過色彩斑斕的膠彩世界，分享生活中細微美感與幸福悸動感。

今(6)日開幕展嘉賓雲集，台中市法制局長李善植、文化局副局長曾能汀、東海大學藝術學院前院長詹前裕教授、前台中市文化局長林輝堂等人都到場祝賀。

ART365美術館總監賴慕芬指出，張秀燕教職30年作育英才無數，退休後進入東海大學美術系碩士在職專班膠彩組進修；張秀燕的學生，現台灣師範大學美術學院院長莊連東，特別致詞感念當年藝術啟蒙。

莊連東表示，張秀燕老師以真誠、良善、優美的正向三觀，從事教育與藝術創作，水墨跨至膠彩領域，作品蘊含溫潤柔美；《袞袞繁花》是2024年台中藝術界的重頭戲之一，值得藝術愛好者與一般民眾共同賞析。

張秀燕老師由傳統水墨起步，早年以花鳥題材為主，展現細膩的筆觸和對自然生態的深刻關懷；2006年起開始膠彩創作，迅速在藝術界嶄露頭角，2011年獲得全國大墩美展膠彩類第一名，2015年受邀藝術薪火相傳-第五屆台中市美術家接力展膠彩個展，為台灣膠彩藝術界的重要人物。

張秀燕指出，膠彩的豐富色彩與層次感，能夠捕捉到生命中最美好的瞬間，這也是她多年來熱愛並專注於膠彩創作的原因；其創作靈感，來自成長經歷與日常觀察，淡淡筆觸描繪，日常生活中的植物與花卉，鄉間常見的扶桑花、九重葛等，午後與家人相聚，捧著切開西瓜一口咬下，瞬間悸動滿滿存載於作品中。

張秀燕認為，水果的鮮豔色彩與豐潤質感，能夠傳達出樂觀積極的正能量，並希望觀眾能從她的作品中，感受生活的美好與富足，同時創造台灣自有風格的膠彩藝術畫作。

林輝堂分享，此次《袞袞繁花》展覽中看到溫潤的筆觸和柔美的色彩，筆畫層層堆疊，將台灣四季富饒的水果與花卉，描繪得栩栩如生，充滿了色彩與生命力。

膠彩名家張秀燕主題展《袞袞繁花》，即日起在台中「ART365美術館」展出。記者宋健生/攝影
膠彩名家張秀燕主題展《袞袞繁花》，即日起在台中「ART365美術館」展出。記者宋健生/攝影

東海大學 水果 美術館

延伸閱讀

2024年馬祖生活節暨津冬酒祭「島嶼美學」盛大登場

活化館藏 推動文創 藝術躍入史博館商店、餐廳

桃園兒美館特展「光盒作用」帶孩童做中學 玩懂藝術與科學色光

如何找到幸福感？研究：藝術與手工真的有用

相關新聞

陸救市效應…水泥、塑化、鋼鐵報價看漲 醞釀新行情

中國大陸官方日前推出一連串救市政策，讓台灣水泥、塑化、鋼鐵等低迷許久的傳統產業看到機會。台泥董事長張安平近日表態，大陸一...

三大超豪宅總銷68.8億 半數以上無貸款

儘管央行祭出第七波選擇性信用管制，豪宅貸款成數進一步將至三成，不過現金滿手的富豪們可不一定受影響，台灣房屋集團趨勢中心統...

現在買房怎殺價？房仲老總：把地板價變天花板

央行第七波信用管制重擊房市，投資客急下車，房市委售量明顯增加，此時若看到中意物件，該如何出價？永慶房屋業務總經理葉凌棋表...

高雄美術館又淹 房價會跌？ 專家：問一句話就明白

繼7月凱米颱風後，上周山陀兒颱風來襲，高雄美術館特區再度淹水，引發網友熱議是否會跌價？住展雜誌發言人陳炳辰表示，美術館特...

房市變數增多！永慶提醒：小心「一屋多賣」預售屋詐騙

儘管房市急凍，但今年以來截至7月底，預售屋交易件數比去年多出近七成，由於不少預售案將進入交屋潮，在房貸緊縮下，市場交易出...

藻油飛上天！華航長榮2025需求有解 台塑新智能拚量產

綠藻小兵立大功，不僅能做保健食品，航空業低碳任務也成幫手。各國法規陸續上路，2025年起航空公司燃油需加混低碳生質油「永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。