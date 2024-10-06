《袞袞繁花》張秀燕膠彩藝術展 ART365美術館盛大登場

國內膠彩名家張秀燕主題展《袞袞繁花》，即日起至11月17日在台中市七期「ART365美術館」展出；延續2022年大墩文化中心《花開了》系列的創作脈絡，繁花綻放與熟成水果，在張秀燕畫筆下釋放出誘人花果香，也吸引許多收藏家到場。

台中市文化局副局長曾能汀說，《袞袞繁花》展覽將為觀眾帶來一場視覺與心靈的饗宴，透過張秀燕的膠彩藝術，觀眾可以深刻感受到藝術家對生活的熱愛與對美的執著。

另外，張秀燕多年來培養了無數優秀的年輕畫家，作品也曾在國際藝術舞台上展出；曾能汀邀請市民朋友到ART365美術館欣賞台灣本土畫家，詮釋自然與生活的藝術創作。

ART365創辦人陳國定表示，美術館致力推廣台灣本土藝術美學，張秀燕老師此次以台灣水果與花卉為主題系列作品，透過色彩斑斕的膠彩世界，分享生活中細微美感與幸福悸動感。

今(6)日開幕展嘉賓雲集，台中市法制局長李善植、文化局副局長曾能汀、東海大學藝術學院前院長詹前裕教授、前台中市文化局長林輝堂等人都到場祝賀。

ART365美術館總監賴慕芬指出，張秀燕教職30年作育英才無數，退休後進入東海大學美術系碩士在職專班膠彩組進修；張秀燕的學生，現台灣師範大學美術學院院長莊連東，特別致詞感念當年藝術啟蒙。

莊連東表示，張秀燕老師以真誠、良善、優美的正向三觀，從事教育與藝術創作，水墨跨至膠彩領域，作品蘊含溫潤柔美；《袞袞繁花》是2024年台中藝術界的重頭戲之一，值得藝術愛好者與一般民眾共同賞析。

張秀燕老師由傳統水墨起步，早年以花鳥題材為主，展現細膩的筆觸和對自然生態的深刻關懷；2006年起開始膠彩創作，迅速在藝術界嶄露頭角，2011年獲得全國大墩美展膠彩類第一名，2015年受邀藝術薪火相傳-第五屆台中市美術家接力展膠彩個展，為台灣膠彩藝術界的重要人物。

張秀燕指出，膠彩的豐富色彩與層次感，能夠捕捉到生命中最美好的瞬間，這也是她多年來熱愛並專注於膠彩創作的原因；其創作靈感，來自成長經歷與日常觀察，淡淡筆觸描繪，日常生活中的植物與花卉，鄉間常見的扶桑花、九重葛等，午後與家人相聚，捧著切開西瓜一口咬下，瞬間悸動滿滿存載於作品中。

張秀燕認為，水果的鮮豔色彩與豐潤質感，能夠傳達出樂觀積極的正能量，並希望觀眾能從她的作品中，感受生活的美好與富足，同時創造台灣自有風格的膠彩藝術畫作。