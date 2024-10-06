印尼「台灣精品公益路跑」第10年 5千人齊跑行銷台品牌

經濟部國際貿易署及外貿協會在印尼舉辦的「台灣精品公益路跑」邁入第10年，今天在雅加達登場，共有5000名跑者共襄盛舉。活動現場設有台灣美食攤位及台灣品牌的產品互動體驗區，藉此提高台灣精品的知名度。

「台灣精品公益路跑」（Taiwan Excellence HappyRun）今天在雅加達北區的安科爾（Ancol）登場，外貿協會指出，該活動已邁入第10年，延續過去盛況，報名系統一開放，短短10幾分鐘，5000個跑者名額立即被秒殺，就連1500名候補名額也迅速額滿，可見印尼民眾對「台灣精品公益路跑」的支持與認同。

外貿協會表示，今天的活動除推廣台灣優質品牌，也呼應印尼政府對環境永續的訴求，並指出，「台灣精品與當地公益團體保護森林基金會（LindungiHutan）合作，發起樹苗認養活動，鼓勵民眾透過實際行動支持環境永續，藉此展現台灣精品對環境保護的承諾，並加強台灣企業在國際社會的正面形象，積極落實綠色永續的決心」。

駐印尼代表陳忠今天也到路跑現場為跑者加油打氣，他表示：「『台灣精品公益路跑』是經濟部國際貿易署及外貿協會自2014年起每年舉辦的路跑活動，結合運動與公益的元素，深受印尼民眾喜愛。最重要的是，透過這項活動，我們能向廣大的印尼民眾宣揚台灣精品的優質形象，並且獲得他們的熱烈支持。」

外貿協會表示，多家深耕印尼市場的台灣知名品牌加入路跑活動的贊助行列，包括長榮航空、中華航空、星宇航空及中國信託銀行等。

外貿協會指出，這些公司今天在路跑現場設立互動體驗區，讓跑者能夠深度體驗台灣的文化與科技創新，並藉由台灣美食攤位到產品展示區，感受到MIT產品的多元魅力。

雅加達台灣貿易中心主任蕭鳳岐表示，「台灣精品公益路跑」不僅是印尼的體育盛會，更是一個讓台灣品牌與消費者建立深厚情感的平台。

她說：「多年來，台灣精品一直致力於將最優質的MIT產品介紹給印尼廣大消費者，同時推動雙邊的經貿文化交流。透過路跑活動，台灣企業在印尼的形象不僅更加鮮明，也讓更多當地民眾了解台灣企業在技術創新與社會責任上的卓越表現。」