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內政部統計 第1季買賣取得住宅者女性多於男性

中央社／ 台北6日電
據內政部最新統計，113年第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中女性6萬1915人次，略多於男性6萬1263人次。情境示意圖。圖／Ingimage
據內政部最新統計，113年第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中女性6萬1915人次，略多於男性6萬1263人次。情境示意圖。圖／Ingimage

內政部最新統計，民國113年第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中女性6萬1915人次，略多於男性6萬1263人次，都以買賣、拍賣取得占比最高，但繼承、贈與取得的男性則略多於女性。

內政部最新公告指出，為了解住宅取得的性別差異情形，利用建物所有權異動索引及個人戶籍資料，針對住宅取得方式進行性別分析。113年第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中男性6萬1263人次、女性6萬1915人次。

內政部指出，男、女性都是以買賣、拍賣取得占比最高，男性占61.98%、女性占66.38%；繼承、贈與取得次之，男性占33.51%、女性占31.61%，合計大於9成5。顯示以買賣、拍賣取得住宅者，女性較男性多4個百分點，繼承、贈與則男性較女性多2個百分點。

內政部說，買賣、拍賣取得住宅者，113年第1季男、女性都以30到39歲占比最高，40到49歲次之，合計超過6成1。其中男性30到39歲占比大於女性，兩者相差4.21個百分點，而男性40到49歲占比小於女性，兩者相差3.89個百分點。整體而言，男性在未滿40歲的占比高於女性。

內政部表示，繼承、贈與取得住宅部分，113年第1季男、女性都以50到59歲占比最高，40到49歲次之，合計約5成。兩組年齡層男性占比都大於女性，其中50到59歲兩者相差1.43個百分點，而40到49歲兩者相差1.87個百分點。整體而言，男性在未滿60歲的占比高於女性。

內政部 性別

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