影／日本青森蘋果連續18年楓康超市上架 搶3,000萬商機

楓康超市6日在竹北嘉豐店舉辦日本青森蘋果上市發表會，由日本青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人，偕同新當選的青森小姐夏天，及楓康超市協理林明圖共同推薦由日本王玲蘋果和富士蘋果雜交育成的日本青森TOKI蘋果。

加川雅人表示，青森出產的蘋果一年總產量約為41萬噸，今年銷往臺灣的青森TOKI品種約2.2萬噸。臺灣是全球銷售最多且最喜愛青森蘋果的地區，而新竹縣竹北市為臺灣科技重鎮，因此首賣會特地選在竹北舉行，並親自前來宣傳，以表示臺灣消費者的重視。

加川雅人指出，去年因氣候關係，青森蘋果減產15%，今年則恢復往年產量，TOKI品種蘋果每年10月至隔年2月生產，也是每年最早上市的蘋果，因為沒有打蠟，可以連皮一起吃，其香脆、多汁、甜度達14度以上，適合小朋友到老人家的健康、美容、養生好水果。

林明圖表示，青森蘋果生長在黑色火山岩的土壤，喝礦泉雪水長大，加上緯度高、溫差大、以反光板照射，整粒色澤艷紅，再經楓康實驗室自行做農藥殘留率檢驗，雙重把關，讓消費者能安心選購、安心食用。

楓康超市企劃處長馮清浩推薦「楓康好康99套餐」及「139超值套餐」。他指出，受到物價飆漲影響，市面上便當價格也水漲船高。楓康超市特別推出，主餐4選1，有排骨、雞腿、油飯、凱撒鮮蔬沙拉，再搭現現泡茶及水果盤，只要99元的超值組合。另有139套餐，則以雙主菜的更實惠組合。他說，139套餐全台楓康每天只有限量1,000份配額。