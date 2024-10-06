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亞盟成立70周年 曾永權倡區域和平以包容對話消弭分歧

經濟日報／ 記者劉秀珍／台北即時報導
亞盟70周年的理事會及亞太圓桌會議今天起在台北舉行兩天，邀請來自關島、日本、南韓等國成員代表出希。主辦單位／提供
亞盟70周年的理事會及亞太圓桌會議今天起在台北舉行兩天，邀請來自關島、日本、南韓等國成員代表出希。主辦單位／提供

亞洲太平洋自由民主聯盟（簡稱「亞盟」）成立70周年，今（6）日上午在台北舉辦亞盟理事會及亞太圓桌會議。亞盟理事會主席曾永權在開幕式中指出，面對當前國際局勢，亞盟成員應堅持自由民主信念，將區域和平理念推展到亞太地區，以包容對話消弭分歧，減少衝突發生。

亞盟是1954年成立的國際組織，由南韓、菲律賓、越南及中華民國等四國政府共同創立，有16個成員國，現由中華民國主導，這也是台灣極少數能主導的國際組織，希望藉此推進台灣的國際能見度，爭取國際友人協助我我對外工作。

今天上午，曾永權獲推舉連任亞盟理事會主席。會議將連續舉辦兩天，除了慶祝亞盟成立70周年，今年的圓桌會議的主題是「自由民主、 繁榮經濟、追求和平」。來自亞洲各地的民主倡議者，將在會中探討自由、民主、人權等議題。

曾永權指出，今年正值亞盟成立70周年，是中華民國在國際社會中，廣結世界各地友邦的重要資源，值得我政府和人民驕傲與珍惜。他表示，亞盟長期以來致力推動自由、民主與人權，我們應重視自由，維護民主，推動繁榮經濟，共同追求和平。這是一條充滿挑戰的道路，相信只要堅守信念，攜手同行，一定能夠創造一個更美好、繁榮的世界。

今年的與會者有關島議會副議長芭娜絲、韓國分會秘書掌權純轍、澳洲分會會長蘭德約、柬埔寨分會聯絡人湯朋、斐濟分會會長納京、關島分會會長徐凱援、印度分會會長娜米亞、日本分會執行委員埴淵久志、馬來西亞分會副會長阿布都拉、緬甸分會顧問辛格蘭、紐西蘭分會會長吳以龍、菲律賓分會會長宏戈等人。

亞盟理事會主席曾永權今年在亞盟70周年的理事會及亞太圓桌會議開幕式中致詞，期許將區域和平理念推展到亞太地區，以包容對話消弭分歧，減少衝突發生。主辦單位／提供
亞盟理事會主席曾永權今年在亞盟70周年的理事會及亞太圓桌會議開幕式中致詞，期許將區域和平理念推展到亞太地區，以包容對話消弭分歧，減少衝突發生。主辦單位／提供

人權 關島

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