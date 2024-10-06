三大超豪宅總銷68.8億 半數以上無貸款

儘管央行祭出第七波選擇性信用管制，豪宅貸款成數進一步將至三成，不過現金滿手的富豪們可不一定受影響，台灣房屋集團趨勢中心統計今年200萬俱樂部豪宅，最熱銷仍是「西華富邦」前三季銷售至少10戶、其次為「潤泰敦峰」8戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」6戶，三豪宅社區今年總銷約68.8億元，其中有半數以上交易沒有貸款。

根據實價揭露，大直重劃區豪宅「西華富邦」，6月中樓層戶，前法人屋主2015年以3億5499萬買進，持有9年後讓利999萬元，新買家無貸款，以現金總價3.45億元接手，換算單價為234.5萬元。

另外，大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」也有無貸款交易，中低樓層戶8月交易3.78億元、單價250.5萬元，相較同樓層鄰居3年前以每坪225萬元購入，本次交易單坪高出約25萬元，增幅高達11.3%。松山區「潤泰敦峰」5月則交易中樓層戶，總價約1.76億元、每坪196.2萬元，雖未進入200萬俱樂部，但今年其他戶別成交216.9萬元，而該社區今年已有8筆交易，其中有4筆為無貸款，總銷約14億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅交易長期持有賺多賠少，對於高資產而言，可以自住傳家之外，又具備增值效益，也不乏是商業人士和高端客戶業務往來的必要配備之一。

由於政府限制法人購置住宅，今年富豪家族以自然人名義購屋愈來愈多，而無貸款購屋不僅縮短交屋時間，金流隱密，也為未來資產抵押活用保留空間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行日前祭出第七波信用管制措施，以台北市1億元豪宅為例，自備款就高達7000萬元，比原本多了1千萬元，但對部分超級富豪來說，手中資金充沛，仍可選擇不貸款購屋，不受銀行貸款水位限制，也不用擔心房貸利率走揚，對比一般購屋民眾排隊等貸款，利率還愈來愈高，呈現「貧富兩樣情」的無奈。