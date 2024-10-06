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台灣OUTLET漸飽和 業者：需強化餐飲娛樂展現差異化

中央社／ 台北6日電

華泰名品城OUTLET去年底宣布插旗嘉義店，未來開幕後全台將有8家OUTLET。義大開發總經理王香完指出，台灣因地狹人稠，OUTLET市場恐怕漸飽和，加上部分高奢品牌不再經營OUTLET，寧採價高量少提高客單價，OUTLET更需加強娛樂體驗與餐飲，展現差異化。

義大開發總經理王香完接受中央社記者訪問表示，一家OUTLET需400至450萬人口數支撐，以台灣2300萬人計算，頂多能容納5至6家OUTLET，分布北中南以及東部，且需與正價店距離約一小時車程，才不會與正價商品衝突。

但全台灣現在北、中、南OUTLET加起來共有7家，包括桃園華泰名品城、日本三井有林口、台中港和台南等3家、台中麗寶OUTLET MALL，高雄2家包括義大OUTLET、新光三越旗下SKM Park Outlets。去年底華泰名品城更宣布插旗嘉義，未來全台共有8家OUTLET鼎立，她認為，台灣OUTLET市場「已從藍海做成紅海」。

王香完進一步表示，疫情期間大家無法出國買精品，消費都留在台灣，讓精品大賣。現在大家可出國，有精品的百貨商場業績反而都受影響，但其實市場「只是回歸正常」。因此，如何突破紅海市場，並讓消費者感到認同，體驗經濟相對重要，尤其消費者疫情後改變消費觀，變得更重視吃喝玩樂。

此外，台灣OUTLET將面對部分奢侈品牌轉型，甚至不再做OUTLET市場的問題。王香完說，「高奢品牌以前為想做生意，擴大規模，有OUTLET LINE（專門生產只在OUTLET販售的商品），現在很多品牌為了轉型，提高客單價，商品量變少，寧可不做OUTLET Line，對此商場更須全方位經營。」

為此，義大未來將提高餐飲與娛樂比例，零售將從原本80%降至65%。王香完表示，以往義大缺乏主題餐廳，看好台積電2奈米廠今年完工倒數，將有就業人口進駐，明年將會補強餐飲，增加面積和品牌進駐。

近期義大也引進全台百貨商場首創VR沉浸式體驗遊戲，以5G開放架構技術結合VR多人對戰遊戲，因可容納超過15人，假日吸引許多年輕人來排隊體驗。

華泰名品城董事長梁曙凡去年底曾表示，近年精品市場變化很大，國際大品牌的OUTLET Line「只是暫時缺席」，因為不做OUTLET就無法清庫存。

高奢精品品牌Gucci在今年9月30日從華泰名品城撤櫃，華泰名品城向中央社記者證實此事，此為Gucci追求品牌轉型所下的策略，Gucci離開後，有許多品牌希望洽談此店點，目前正評估中。

華泰名品城強調，因今年台灣精品市場不景氣，品牌需要消化過季商品，OUTLET很難輕易說關就關，業界目前以觀望態度觀察市場走勢。

明年華泰名品城將會調整零售品牌，不過今年仍引進日系品牌UNITED ARROWS，並聚焦商場三期區位的餐飲替換櫃位，引進米其林推薦的泰式料理、春水堂、黑毛屋等，12月還會有2間餐飲品牌。

新光三越旗下位於高雄草衙的SKM Park Outlets，總經理孫紹堃表示，目前品牌會先以輕奢為主，今年7月引進美國品牌Kate Spade。

他強調，看好疫情後戶外活動熱潮升溫，今年引進6家專櫃、17大品牌、9間南部獨家高爾夫球OUTLET專區，增加運動品牌，並推出南部首發的義大利餐飲品牌；也會引進日本大創旗下日系生活雜貨品牌「Standerd Product」生活大店，希望將品牌經營得更為齊全，展現差異化。

Outlet 華泰 餐飲

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