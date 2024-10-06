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現在買房怎殺價？房仲老總：把地板價變天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

央行第七波信用管制重擊房市，投資客急下車，房市委售量明顯增加，此時若看到中意物件，該如何出價？永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，先前賣方強勢，實價是地板價，買方只能往上加，現在實價變成天花板，買方可以往下殺。

至於要殺多少，葉凌棋表示，各地區不同，投資客多的地區，房價下跌是必然的，議價空間可加大，高總價住宅由於貸款成數降至三成，買方更少，議價空間也可加大。

央行9月19日祭出新一波信用管制，第二戶房貸從六成降至五成，第三戶及高價住宅則降至三成。

葉凌棋表示，央行出乎意料重手管制房市，目的是在扭轉大眾對房價上漲預期，讓買氣降溫，以降低銀行不動產放款集中度，並預防日本資產泡沫、美國次貸危機等情事發生。

他表示，央行突如其來的措施，確實讓市場震撼，買賣移轉棟數目前雖然尚未明顯減少，九月較八月僅小減7%， 但是永慶統計近期房市買氣，已出現大幅下滑。

以9月和6月相比，網路瀏覽減少約二成，看屋諮詢減少48%，要約付斡量減少五成，成交量也減少45%。

葉凌棋表示，第四季房市勢必急凍，預估單季交易量僅約5.3至6.2萬棟左右，較去年同期約減少三至四成，將創自1999年有紀錄以來新低量，年減幅也恐創下26年來最大。

他表示，受銀行限貸影響，今年第三季房價雖仍上漲，但漲幅已趨緩，預料第四季價格可能盤整或出現下修，投機客居多的重劃區最有可能先出現價格修正，有買屋需求民眾可多注意。

近期政策下成屋房市指標變化 資料來源／永慶房屋
近期政策下成屋房市指標變化 資料來源／永慶房屋

央行 房價 房市

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