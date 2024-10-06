現在買房怎殺價？房仲老總：把地板價變天花板
央行第七波信用管制重擊房市，投資客急下車，房市委售量明顯增加，此時若看到中意物件，該如何出價？永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，先前賣方強勢，實價是地板價，買方只能往上加，現在實價變成天花板，買方可以往下殺。
至於要殺多少，葉凌棋表示，各地區不同，投資客多的地區，房價下跌是必然的，議價空間可加大，高總價住宅由於貸款成數降至三成，買方更少，議價空間也可加大。
央行9月19日祭出新一波信用管制，第二戶房貸從六成降至五成，第三戶及高價住宅則降至三成。
葉凌棋表示，央行出乎意料重手管制房市，目的是在扭轉大眾對房價上漲預期，讓買氣降溫，以降低銀行不動產放款集中度，並預防日本資產泡沫、美國次貸危機等情事發生。
他表示，央行突如其來的措施，確實讓市場震撼，買賣移轉棟數目前雖然尚未明顯減少，九月較八月僅小減7%， 但是永慶統計近期房市買氣，已出現大幅下滑。
以9月和6月相比，網路瀏覽減少約二成，看屋諮詢減少48%，要約付斡量減少五成，成交量也減少45%。
葉凌棋表示，第四季房市勢必急凍，預估單季交易量僅約5.3至6.2萬棟左右，較去年同期約減少三至四成，將創自1999年有紀錄以來新低量，年減幅也恐創下26年來最大。
他表示，受銀行限貸影響，今年第三季房價雖仍上漲，但漲幅已趨緩，預料第四季價格可能盤整或出現下修，投機客居多的重劃區最有可能先出現價格修正，有買屋需求民眾可多注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言