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高雄美術館又淹 房價會跌？ 專家：問一句話就明白

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／翻攝自記者爆料網
圖／翻攝自記者爆料網

繼7月凱米颱風後，上周山陀兒颱風來襲，高雄美術館特區再度淹水，引發網友熱議是否會跌價？住展雜誌發言人陳炳辰表示，美術館特區雖然綠覆蓋率高，環境優雅，生活機能佳，但一淹再淹，容易形成印象，對房價一定有影響。

尤其是豪宅，試問，「颱風一來或下豪雨，就得擔心地下室名車泡水，有錢人還願意高價買嗎？」

凱米颱風7月來襲時，超大豪雨狂炸高雄，美術館特區淹成一片，由於水勢猛烈，還出現豪宅住戶排成一排，以肉身撐住擋水牆，以免滾滾黃水灌入地下室淹沒名車情況。

這次山陀兒颱風來襲，美術館淹水情事再度上演，不少民眾上網表示「為什麼感覺這裡常淹水？」也有網友諷刺，「這裡已變成海景第一排」、「最高級的住宅區真的變『水厝』（台語：漂亮的房子）」。

陳炳辰表示，美術館特區位於鼓山區，為高雄市最知名豪宅區，區內公園多，街道整齊，今年已有預售新案「御皇苑」總價賣出近億元，單價達7字頭，整體鼓山區新案平均也要5字頭，比起全高雄市均價坐3望4，身價高人一等。

他表示，美術館特區居住條件佳，如果只淹一次，對房價沒影響，但一淹再淹，容易讓人形成「區域低窪會淹水」的既定印象，雖然價格不致崩跌，但對房價多少會有影響。

他表示，尤其是豪宅產品，住戶愛車動輒數百萬，甚至上千萬，很難忍受一遇風災就得擔心愛車淹水，甚至得移車，未來有錢人在考慮置產時，一定會列入考量，對區域房市不利。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，淹水熱區對購屋族多少會形成心理抗性，不過高雄大多數市區多年來罕見淹水，美術館部分路段因地勢低窪，近期兩次遇強颱排水不及，偶發天災非常態淹水區，對整體區域房價影響應不大。

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