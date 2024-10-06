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藻油飛上天！華航長榮2025需求有解 台塑新智能拚量產

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
台塑心智能微藻碳捕捉設備，相對於同業微藻管道式光反應器都是直立式，台塑新智能是水平式設計。王郁倫攝影
台塑心智能微藻碳捕捉設備，相對於同業微藻管道式光反應器都是直立式，台塑新智能是水平式設計。王郁倫攝影

綠藻小兵立大功，不僅能做保健食品，航空業低碳任務也成幫手。各國法規陸續上路，2025年起航空公司燃油需加混低碳生質油「永續航空燃料」（SAF），由於廢食用油回收量受限，台塑新智投入藻油生產，2025年初試產，目標2萬噸年產能，滿足台灣2030年SAF年需求量10%，綠藻不僅固碳，還華麗轉身成高產值商品。

歐盟2025年開始要求當地起飛航班燃油要加入2%永續航空燃料，日本要求1%，新加坡跟東南亞國家則2026年開始要求，2030年需要添加到10%，華航（2610）跟長榮航空都因此宣佈2025年SAF添加比例為2％，航空業需求將逐年增長，各大石化油廠積極開發SAF來源，目前主要來源以廢食用油為最大宗，過去中國大陸地溝油亂傾倒，如今早已鹹魚翻身。

目前一噸SAF生質能源國際行情價格2,500~3,000美元，是航空燃油4倍價格，而以廢食用油提煉SAF的成本最低，約1,500~1,700美元，換言之利潤最好，航空油混廢食用油上限為50%，但受限於全球廢食用油回收量有限，有時想買也買不到，藻油就成為新興生質能源黑馬，發酵培養過程每週能收成一次微藻，但藻油混合航空油上限為15%。

未來全球SAF生質能源需求上看一年500萬噸，民航局預估，台灣航空業一年約消耗400萬噸航空燃油，其中一定比例要用SAF，換算到2030年SAF需求將達一年20萬噸，台灣因人口少，一年廢食用油回收量頂多7~8萬噸，必須積極尋找其他新生質油供應，中油今年也已與承德油脂簽訂合作備忘錄合作開發SAF，台塑新智能也與成功大學合作，成立澄灝科技。

台塑新智能原計畫以綠藻光反應器進行碳捕捉，但隨航空業生質能源需求大增，團隊發現藍綠藻經過發酵可以變為藻油，可供應航空燃料油SAF所需，因此決在今年底至2025年2月之間於台南七股設立2桶槽做藻油試產線，加速進軍藻油市場。

SAF來源多，除廢食用油跟藻油，還有棕櫚油、大豆、甘蔗煉油，台塑新智能總經理劉慧啟表示，「我們不希望影響森林，也不想跟農民爭地種植農作物，微藻生質能源是重要選項。」

台塑新智能解釋，微藻可以吸收二氧化碳排放氧氣跟葡萄糖，其次特殊藻種經過發酵，其重量的55%會轉換為油質，可以很有效率的透過發酵培養粹取藻油，未來藻油會賣給台塑石化（6505），也會積極爭取中油供應機會。

台塑新智能將投資綠藻發酵槽，目標藻油年產能2萬噸，以滿足台灣SAF需求的10%。

台塑新智能在智慧能源週展示微藻碳捕捉設備，相對於同業微藻管道式光反應器都是直立式，台塑新智能是水平式設計，原因是二氧化碳的滯留時間會相對直立式比較長，固碳效果比直立式高一點，清洗上也比較容易，50公升的微藻，水平式光反應器一年可以固碳150公升二氧化碳，相當體積三倍固碳量。

有趣的是，微藻生長收集經過冷凍乾燥後，變成藻粉，是許多綠藻藍藻健康食品的原料，有些藻蛋白質高，有些油質高，後者可以在乾燥做成粉後，進行藻油粹取，台塑石化透露藻油內含高成分DHA，若生產保健食品單價比做成藻油更高，藻油供應SAF市場需求量夠大，一個是單價高，一個是產值大，加上響應國家政策，台塑新智能決加速建立台灣在地SAF供應鏈，明年試產順利就將成台灣本土最大藻油王。

台塑新智能跟成大合作成立澄灝科技開發藻油發酵產線，台塑新智能總經理劉慧啟（圖中）兼任澄灝董事長。王郁倫攝影
台塑新智能跟成大合作成立澄灝科技開發藻油發酵產線，台塑新智能總經理劉慧啟（圖中）兼任澄灝董事長。王郁倫攝影
一小瓶藻油經濟價值高！台塑新智能提煉的藻油，內含高DHA，可做健康食品原料，也能做生質能源，幫助飛機飛上天。王郁倫攝影
一小瓶藻油經濟價值高！台塑新智能提煉的藻油，內含高DHA，可做健康食品原料，也能做生質能源，幫助飛機飛上天。王郁倫攝影

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