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台灣OUTLET進入戰國時代 估5年內總產值將衝上500億

中央社／ 台北6日電
華泰名品城。圖／華泰名品城
華泰名品城。圖／華泰名品城

台灣OUTLET市場將進入戰國時代，華泰名品城與日本三井上演兩強爭霸，加上北、中、南其他OUTLET，估計5年內總產值將衝上新台幣500億元。

華泰名品城OUTLET不操作母親節、不做週年慶，2022年以單店之姿擠入百億元俱樂部，也是唯一以單店營運衝上百億元的OUTLET，營收達103億元，今年訂下120億元目標，力拚成長。

由於桃園國泰置地廣場B區預計明年完工，據了解，桃園的華泰名品城將提前優化三期美食餐廳，迎接未來進駐的商辦人潮。

除了優化品牌之外，華泰名品城也有新展店計畫。去年底宣布插旗嘉義，投入48億元，規劃地上2至3層的OUTLET商場，預計在2025年動工，首期於2028年營運。

華泰大飯店集團副董事長暨執行長陳炯福今年初曾表示，該案場鄰近台積電嘉義廠僅1公里，周邊還有故宮南院、馬稠後產業園區，力拚全期開幕營收達50至60億元，有望成為南部OUTLET最高營收。

此外，日本三井OUTLET可說是近年在台擴張最快的商場，目前共有3間，包括林口、台中港及台南，其中又以林口營運表現最好，去年營收逼近80億元。同時，林口與台南都正在擴張二期商場，分別將於今年11月14日、2025年開幕。

儘管三井不願透露3家商場今年營收預估，不過據百貨業者估算，今年3家商場有望挑戰近200億元。

中南部方面，台中麗寶OUTLET、新光三越旗下高雄SKM PARK OUTLETS、高雄義大OUTLET都採商場結合樂園的吸客模式；然而高雄楠梓的台積電二奈米廠將完工倒數，預計增加逾萬名就業人口，SKMPARK OUTLETS與義大都將使出渾身解數，要搶人口紅利和年輕族群。

麗寶OUTLET向中央社記者表示，去年業績為38.5億元，預估今年業績約達到40億元。

SKM PARK OUTLETS優勢在於擁有新光三越品牌招商力，總經理孫紹堃向中央社記者表示，30至49歲客人占比約66%，頗具消費力，「希望經營時髦的客人」，因此將打造時髦生活型態的專區，透過LifeStyle（生活型態）與客人溝通，如設置高爾夫球專區、將運動品牌打造更齊全，持續導入輕奢品牌、餐飲優化等方向。

SKM PARK OUTLETS也透過萬聖節遊行等活動來導客，今年營收力拚40億元。

義大開發總經理王香完接受中央社記者獨家訪問時表示，義大OUTLET為全台首家OUTLET，雖然中間經歷高奢品牌GUCCI離開及台南三井OUTLET競爭，後來採取打造精品、美式品牌與美妝保養等三大複合主力店，今年營收將衝50億元，年增11.1%。由於台南三井去年營收46億元，今年保守估計將超越去年，義大今年有望穩坐南台灣Outlet業績第一名。

義大於2021年在高雄開出購物中心「義享天地」，在Outlet與購物中心的界線逐漸模糊下，王香完指出，義享天地定位就是經營正價新品，義大OUTLET就是經營OUTLET，兩家定位很清楚。

她表示，正價做的客層是鎖定嘗新、追求流行者，進貨不會變庫存，還可請精品幫忙預定商品，甚至客戶預定才有貨；OUTLET則是給客人尋寶的感覺，能買到便宜的過季品，幫正價專櫃清庫存，也是OUTLET存在目的。

Outlet 營收 義大 華泰

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