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國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

第4季旺季 化纖、成衣邁入出貨高峰

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

傳統產業10月起邁進第4季旺季，水泥、塑化、紡織族群進入出貨高峰期。台泥（1101）、亞泥（1102）、信大（1109）等西進水泥廠受惠大陸部分地區價格調漲，第4季業績可擺脫低檔；台塑（1301）認為，第4季為部分石化產品傳統旺季，加上印度雨季結束及歐美降息，有助需求增加；化纖股遠東新（1402）、成衣廠儒鴻（1476）都看好第4季表現會比第3季更好。

大陸水泥市場第4季進入傳統旺季，部分地區水泥價格調漲，根據數字水泥網統計，重慶、珠三角及華中地區，水泥價格略有上漲，漲幅在每噸人民幣10至50元不等。

台泥在大陸市場主要營業區域在華南、西南及四川，該公司認為，近期當地水泥價格微幅調漲，短期對第4季營運有維穩作用。

塑化股第4季進入旺季，台塑指出，部分石化產品傳統需求旺季，加上印度雨季結束及歐美降息，有助石化產品需求增加；台化認為，第4季是石化、塑膠、纖維的旺季，雖然成色有限，但仍會到來。

紡織族群方面，化纖股遠東新認為，每年第2季及第4季是該公司傳統旺季，預期今年第4季表現會較第3季更好。

台泥 降息

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