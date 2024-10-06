陸救市效應…水泥、塑化、鋼鐵報價看漲 醞釀新行情

中國大陸官方日前推出一連串救市政策，讓台灣水泥、塑化、鋼鐵等低迷許久的傳統產業看到機會。台泥（1101）董事長張安平近日表態，大陸一連串救市政策對刺激經濟確實有幫助；除了水泥，塑化、造紙、玻陶、鋼鐵業行情近日也出現漲聲，鋼鐵業「金九銀十」行情可望啟動。

大陸官方為提振資本市場，引導中長期資金入市，促進房地產市場止跌回穩，日前更透過中國人民銀行（大陸央行）加大專案貸款投放力度，台股傳產股受到大陸市場樂觀景氣帶動，股價紛紛走揚。

水泥、鋼鐵兩大族群指數上周五都上揚，塑膠指數開高走低，台塑四寶由台塑化領軍看漲。

傳統產業近期利多題材

對於大陸官方祭出一連串政策，張安平表示，這對刺激大陸經濟確實有幫助，但預期要三、四個月才會發酵，明年第1季才會顯現出來。他指出，大陸經濟雖會被帶動，速度不會太快，各產業產能過剩問題太嚴重，不是短時間內可以消化。大陸房地產雖將受惠很大，但大陸人不會一看到新政策就趕快跑去買房子，整體景氣仍會拖一陣子，至少不會再往下走。

塑化業近日也受到市場驅動，遠東區塑化現貨行情持續上漲，SM報價上漲52美元，每噸達1,112美元；PTA、EG也因供需改善，分別上漲35美元及15美元，有助於台化、南亞、台苯、國喬、東聯、中纖等近日營運。

五大泛用樹脂最新現貨報價，PP上漲20美元，PVC及ABS各上漲10美元，每噸價格分別達760美元以及1,450美元，台塑、華夏、聯成、台達化等有望受惠。

此外，台塑四寶近日將公布9月營收，台化董事長洪福源上月曾表態，9月大陸華東地區聚酯纖維需求已出現復甦跡象，台塑四寶如何看待大陸新經濟政策影響，將成為外界關注指標。

至於鋼鐵業，中鋼指出，越南和發高爐最新熱軋每公噸已漲32美元（約新台幣1,020元），大陸沙鋼、湘鋼也上漲最高人民幣400元（約新台幣1,800元），10月鋼價上漲可能性大，遲來的鋼鐵「金九銀十」行情可望啟動。