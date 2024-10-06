中小企業ESG／桂冠跨界 搭綠色列車

走進今年8月的高齡健康產業博覽會，台灣整合照護學會的攤位前有不少長輩排隊等著做肌少症檢測。不到一百公尺外的「桂冠營養研究室」攤位則是另一幅風景：空氣中盈滿食物香氣，工作人員把「健力湯」系列產品中的人蔘雞湯和番茄牛肉湯分裝到小杯，依序拿給顧客試喝。

老牌食品關注肌少症

肌肉和熱湯，看似毫無關聯，卻是冷凍食品龍頭桂冠2018年起鎖定的新市場。那年，桂冠與國立陽明交通大學（以下簡稱陽交大）合作創立桂冠營養研究室，結合產品開發和醫學研究，推出「健力湯」系列商品：主打一碗湯，就能提供當餐足量的蛋白質和膳食纖維。

這段產學合作，被外界視為桂冠跨足高齡醫學的ESG行動。桂冠營銷副總王振宇卻說，最初不是為了ESG而做，而是思考1970年創立的桂冠，該怎麼走向下個50年？

2015年起，王振宇在國外參加多個食品展會，發現飲食中的蛋白質含量頗受重視，「結論是，透過日常飲食去攝取關鍵營養，比營養補給品更理想。」王振宇說。

桂冠擅長做食品，但在營養及健康領域需專家指引。王振宇在一場高齡論壇認識肌少症權威、陽交大高齡與健康研究中心主任陳亮恭，兩人的合作構想直擊臨床上觀察到的「痛點」：台灣許多長輩追求清淡飲食，蔬菜水果吃得多，蛋白質卻攝取不足，反倒增加失能及失智風險。

「我們叫民眾用體重估蛋白質攝取量、一天算要吃幾份蛋白質，有些像開藥方，不一定方便日常生活操作。」陳亮恭說。此外，「好吃」才能讓人心甘情願地吸收營養，他樂見有食品業者注意到蛋白質攝取的重要性。

不過，想跨足該領域的企業何其多。陳亮恭向桂冠表示，若要合作，產品開發需包含臨床實驗，並測試步態速度、握力等身體功能影響。桂冠允諾投入經費，還簽訂長達五年的產學合作計畫，「他們是真的有心要做這件事。」陳亮恭說。

但開發新品，又訴求較高的蛋白質含量，桂冠內部出現擔憂的聲音，如成本上升、消費者能否接受等等。王振宇說，同仁的考量都很務實，「大家願意擔負企業社會責任，也希望它是未來的（市場）機會。」

有疑慮，那就直球對決。陳亮恭進到桂冠的董事會上演講，解釋「營養」是「健康老化」關鍵，「醫院重要、健保重要、長照也重要，但三餐營養操之在己；好好地吃，一天可以做到三次健康促進」。

桂冠營養研究室也評估與其進駐平價超市，不如先以會員制經營精準客群，多元的營銷策略應運而生。2020年，「健力湯」系列產品在募資平台上線，一天就達標，顯示消費者真的有需求。團隊還積極參展、擺攤，並蒐集會員意見。有消費者反映湯太濃，團隊發現台灣民眾更偏好清湯，立刻納入商品改良方向。

產品開發兼顧ESG

桂冠會員人數將近7萬人，其中，桂冠營養研究室今年上半年平均回購率達四成，表現亮眼。王振宇說，也會持續跟通路討論如何合作。

此外，結合健力湯產品進行的臨床實驗結果，今年4月登上國際醫學期刊《惡病質、肌少症與肌肉期刊》（Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle）。研究將蛋白質攝取不足的中老年受試者分為兩組，實驗組飲用含足量蛋白質的湯品及每周運動一小時，對照組則是每周接受一小時的健康教育。結果發現，實驗組在體能、血脂，及保護腦力的DHEA-S水平上，皆有顯著改善。

「它成為醫療上可跟民眾衛教的研究基礎。」陳亮恭說，「如果沒有運動習慣，先從一周運動一次開始，加上每天吃足量蛋白質，就能有所改善。」團隊也正探討地中海型飲食對熟齡者身心功能的影響，研究結果預計年底發布。

桂冠營養研究室主要客群落在40到55歲，許多消費者買給父母吃，自己也吃。王振宇認為，這延續了桂冠「家族、團聚」的品牌意象。而過去提到桂冠，許多人第一時間會想到湯圓、火鍋料，如今開發新市場，卻促成高齡化台灣所需的健康領域發展，是否算是ESG的「無心插柳」？

桂冠的ESG心法

政大商學院特聘教授、信義書院執行長別蓮蒂解析，投身ESG的企業可分為兩類，一是原產品或服務本就符合ESG精神，另一種則是因掌握技術、追求獲利而投入市場，後續才意識到永續重要性。若能結合原客群和產業資源，後者往往可順利推動ESG；桂冠發展冷凍調理食品事業半世紀，近年透過旗下營養研究室經營健康領域，偏向此類型企業。

桂冠公司規模遠大於法令定義的中小企業，但並非被金管會要求編制永續報告書的上市櫃公司。在信義書院進行中的「中小企業ESG大調查」，也開放桂冠這類非上市櫃公司填答。

非上市櫃公司投身ESG的動機為何？別蓮蒂說，除了呼應消費者和客戶需求，在地球環境存亡之際，「當今會出現的市場需求，百分之八、九十跟ESG有關。」掌握市場方向，也能跟ESG同行。