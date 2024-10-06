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8日財富管理論壇 談AI創富

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

AI掀起全球資金大浪潮，除了帶動資產重新分配，更引爆前所未有的商機，AI改變了人類生活的方式，也顛覆和改善個人理財的模式，未來金融業如何應用AI與高資產客戶進行深度溝通，成為重要議題。經濟日報將於8日主辦「財富管理論壇－AI時代 聰明創富」，金管會主委彭金隆將出席致詞。

在瞬息萬變的金融市場，如何強化AI的運用，洞悉客戶的想法，適時提供規畫方案，並且讓客戶洞燭先機，因應局勢及市場變化，快速調整資產配置，掌握獲利密碼，旗開得勝，可以說是所有金融業努力的目標。

本論壇五場專題演講，首場由中國信託商業銀行理財規劃部部長武于程，以「財富管理，智領未來新趨勢」為題，針對高資產客戶「金融投資」及「財富永續」兩大需求，分享當前環境下的投資策略，以及因應客戶境內外布局改變，中信銀如何滿足個人、家族及企業境內外理財需求。

第二場則由國泰投信暨國泰私募股權董事長張錫擔綱，講題為「AI浪潮 翻轉財管趨勢」，張錫透露，全球富豪看好AI革命技術，看好AI可以讓財富管理更有效率。

第三場則由上海商業儲蓄銀行副總經理黃炳華，進行「全方位理財 把錢變大」專題演講，黃炳華建議民眾理財一定要趁早進行。

第四場為永豐金證券資深副總經理數位金融處處長蘇威嘉，以「創新財管 創造財富」為題進行演說；最後則由台新投顧總經理呂仁傑壓軸，以「地緣政治下的資產配置」進行演講。

本論壇由經濟日報主辦，國泰金控（2882）、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

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