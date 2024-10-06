產業追蹤／優化長照 人工智慧扮後盾

全球長照服務面臨人力資源短缺、成本高昂、品質不均等問題。面對挑戰，除改革醫療保健體系，隨著數位科技愈趨成熟，AI與長照服務的融合已成為趨勢。

近年來許多資通訊業者提供長照相關解決方案，例如：健康狀況監測方案，在照護機構導入藍牙護理推車，方便護理人員監測受照顧者的體溫、血壓等數值；日常需求支援，在照護機構導入照護機器人，協助場域消毒、協助照護人員遞送物品或巡邏照護場域；遠距醫療照護，可透過遠距醫療設備減少受照護者到醫院和診所的次數，避免感染風險。

隨著數位科技愈趨成熟，尤其是結合AI技術後，讓相關解決方案再進化，例如：AI智慧床墊系統可偵測臥床的被照顧者健康狀況，如睡眠品質，當AI分析有異常數值時可即時提醒照護人員介入處理，或者AI輔助的居家護理機器人可與被照護者進行自然語言溝通，提供異常警報與降低誤判。

伴隨ChatGPT問世，生成式AI在醫療的應用備受期待，而AI Agent在照護領域的應用亦受關注。AI Agent是一種具有自主決策能力的人工智慧系統，能執行從日常工作到更複雜的護理程序等任務，包括健康監測的自主系統、生活支援的虛擬助理、心理陪伴的聊天機器人等。相較於一般AI技術，AI Agent更強調自主性及互動性，從而提高效率和效果。

AI Agent基於自然語言處理、機器學習等技術，可自主管理日常任務和預測需求，簡化護理工作流程，使照護者可更專注於複雜、需要同理心的照護工作。AI Agent透過學習並適應受照護者的日常生活，結合行為模式分析，可主動建議適合受照護者的活動，或於潛在問題發生前提醒照護者。

目前有多家國際新創公司投入AI照護應用，包含德國Cognigy提供醫療照護AI平台，透過預先訓練醫療照護行業知識的AI Agent，提供受照護者自動化個人常見服務，如預約與取消看診、填寫表格、回答用藥常見問題、支付帳單等；波蘭Talkie.ai運用AI Agent提供自動化接診、處理連續處方箋、紀錄患者資訊等；美國Skypoint整合長照相關資料，協助照護管理者擬定個人化護理計畫，例如：根據78歲糖尿病和高血壓患者的病史、藥物和過敏情況，為其制定個人護理計畫修改建議，或根據最新政府政策指南檢核報告是否合規等。

透過AI Agent與照護者協作，可降低重複性工作，如自動生成護理日誌、協助檢核長照給付是否合規、自動追蹤高風險者健康狀態等。透過重新設計現有工作流程，由AI Agent主動執行任務，並在工作流程中設置關鍵檢核點由照護者確保相關任務正確且安全執行。

傳統長照模式已無法面對超高齡社會的挑戰，AI應用於長照服務有助改善受照護者的生活品質，並減輕照護者的負擔，未來將有更多個人化護理計畫、先進的監測系統，甚至疾病預警與輔助治療措施，這些創新提高照護品質，也創造新的照護模式。

為充分發揮AI的優勢，照護機構需要預先制定策略，包括：投資技術、人員培訓，以及工作流程改造，而這些有賴於對技術的理解，以及對受照護者需求的敏銳度。此外，需要解決個人隱私、資安和法律等方面的挑戰，還有降低工作被取代的可能道德風險。

AI與長照融合為未來趨勢，發展AI驅動長照服務需仰賴完善的數位基礎建設、關鍵技術及法制環境。建構產業生態的過程中，各利益關係人協力合作至關重要，包含：資通訊硬體業者、醫材業者、長照服務提供者、醫療院所及政府相關單位等。因此，長照領域的利害關係人須為AI驅動的未來做好準備，以提供更有效，更個人化，更富同理心的長照服務。（作者是資策會MIC資深產業分析師）