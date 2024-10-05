碳費規劃沒有同步台版CBAM 工總提「5點建議」聲援台泥董座

全國工業總會5日發表對第六次碳費費率審議之建議，對於台泥（1101）董事長張安平近日關於台版CBAM的建議，工總也發表聲明予以聲援。

工總指出，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，已經造成產業不公平競爭，加上各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。

對於第六次碳費費率審議，工總5日也提出多項建議。首先，國內產業如石化、鋼鐵、面板、紡織等，這幾年狀況不好，整體製造業若不計半導體的話，毛利率不到5%，其中石化業更受ECFA早收、中國大陸傾銷影響，營利為負值。因此，研訂費率務必須將產業負擔能力納入考量。

工總對此提出五點建言，包括：

1，費率設定應參考日本、南韓等亞洲鄰近競爭國家的實質費率水準，才能確保我國產業競爭力。

2，歐洲國家及新加坡的產業結構與消費水準與我國不同，且並非競爭關係，不適合直接比較。建議制度設計對標南韓、日本。

3，南韓2021年的名目價格約439元，但高碳洩漏風險產業享有100%免費核配，非高碳洩漏風險產業也有90%免費核配，因此實質成本才5.7元。即便優惠費率75元，也已經接近南韓的15倍了，負擔遠高於南韓。

4，日本碳稅名目費率雖新台幣64.7元，但只對燃料收，對於原料用途的煤(如鋼鐵業的冶金用煤)，或水泥石灰石加熱產生的CO2等製程排放，是不用付碳稅的，因此實際更低。我國產業必須付出努力才能適用優惠費率，即便優惠費率75元，也已高於日本的名目費率，負擔高於日本。

5，研訂我國碳費費率時，應參考主要貿易競爭國之實際碳價負擔，南韓產業結構與我國相近，建議對標南韓(一般200元、優惠6元)，才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

工總最後建議，優惠費率與一般費率逐步拉大差距才有減碳誘因，減碳需要錢，與碳費是雙重負擔，優惠費率的目的應該是鼓勵願意努力減碳的產業把錢投入減碳，不努力減碳就需付出代價繳交一般費率。