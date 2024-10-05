提到重電族群 東元都不在其中！范炘揭併購伸昌2盤算

「每次媒體提到重電族群，東元都不在裡面。」東元（1504）電機總經理范炘首度暢談併購變壓器老牌業者伸昌電機背後考量，下一步將加速擴張台灣變壓器產能，再擴張電力級產品線，透過東元海外銷售網，東元因此在電力設備業務從配電到輸電補上重要一塊拼圖。

東元9月下旬宣布以5.5億元為上限，併購53年老牌變壓器廠商伸昌電機，取得其57.2%股權，范炘表示，這使東元正式踏入變壓器版圖，過去東元雖有重電業務：自研自產GIS設備（絕緣開關），甚至做到電力級161KV，但外界每每提到重電，東元都不在其中，掌握變壓器產品可望讓東元重電業務更鮮明。

重電設備中，變壓器功能主要是改變電壓，GIS功能是穩定電力，危險時可以斷開確保配電系統安全，在輸配電設備中兩者缺一不可，台廠重電四雄中目前有專精GIS或變壓器者，今年更傳互相結盟搶攻電力市場，東元透過併購取得伸昌變壓器產品技術後，一口氣兩者均有。

「變壓器是我們重電產品線很重要價值鏈，北美電力市場需求快速成長，併購是我們很好的機會，讓我們同時有配電及電網級產品，超高KV產品也到齊，透過東元海外銷售系統發揚光大。」東元電機創儲營運發展處長黃維凱說。

不過，伸昌現階段主要以10～69KV變壓器為主，范炘表示，69KV已可用在電網市場，目前新能源案場跟台灣電網更新計畫都有大量需求，但要做到更高階電力級市場需要2年驗證時間，基於電力安全要求，客戶會從產品設計、生產流程都進行安全認證，甚至到工廠查驗，是長期計畫。

范炘表示，併購後短期會先專注既有產品業務快速成長，投資擴廠解決產能不足問題，其次是把產品線豐富度擴大。

伸昌目前在台灣最大兩客戶就是台電跟台塑，而關係企業印尼SINTRA一直也是東元合作夥伴，印尼廠可做更大型變壓器，雙方過去就曾合作服務美國西屋，SINTRA技術也來自西屋，顯示伸昌跟SINTRA在技術上受大客戶肯定。

范炘表示，後續會選定東南亞、美國、台灣市場開展變壓器事業，由於新能源跟資料中心對變壓器及GIS需求非常大，初期會先挑市場開發，長期會覆蓋全面市場，從光儲到大型變壓站都是布局方向。

而為何有台塑、西屋這些大客戶肯定，伸昌手握技術，還願意被東元併購？范炘表示，其實雙方往來很久，有一定默契，伸昌雖可算台灣第二線變壓器業者中算偏大型，年營收8～9億元，但跟許多台廠都有一樣難題，就是品牌不夠強，缺乏出海口的痛點。

范炘表示，中型變壓器廠若要投資產品線研發或擴張產能，甚至是去美國接觸市場，投資金額都很龐大，不易負擔，到海外發展業務也要籌組團隊，跟東元合作就有現成海外行銷網路，加快觸及目標客戶。

而東元董事會在董事長利明献領導下靈活度大增，促成雙方合作契機，也讓台灣重電市場加入新勁旅，東元也在淨零永續展中宣布進軍綠電交易市場，正在申請售電執照。