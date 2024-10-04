台泥董座談綠色轉型 張安平：碳費須配套台版CBAM

台泥（1101）董事長張安平昨（4）日表示，綠色轉型須要跨國界進行，不能僅由各國自行推動，特別針對環境部預定在年底前公告碳費制度，但未將台版CBAM納入配套，張安平認為，一旦碳費制度上路，兩年後台灣產業控面臨嚴重衝擊。

歐洲經貿辦事處配合「台灣國際智慧能源周」舉辦台歐盟綠色轉型投資合作論壇，邀請張安平以「全球行動呼籲：投資綠色產業是我們共同的責任」為題發表演講。

張安平在演講後受訪時，針對歐盟CBAM將上路，台版CBAM卻未推出提出看法。

張安平表示，綠色轉型需要跨國界進行，不能僅由各國自行推動，環境部預定在年底前公告碳費制度，但未將台版 CBAM 納入配套，「這會把產業搞掉」。

張安平表示，以水泥業來看，國內水泥一噸最高賣到3,000 元，如果到 2030 年一噸水泥要繳交3,000元碳費，那水泥就不用生產了，自己不生產全靠國外，台灣基礎重工業會很慘，因為進口水泥會越來越多，所以台灣還是沒有減碳。

張安平指出，進口水泥現在一年已經為台灣帶來300噸碳排，不繳碳費不合理，推動台版CBAM就是要讓進口原物料與商品也要申報碳排也要付出碳成本，如果進口的都是碳排表現後段班的原物料與產品，對台灣的減碳毫無助益。

張安平坦言，政府不同部會間對於貿易與環境著眼點不同，環境部無法獨自解決所有的問題。