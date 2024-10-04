台塑新智能彰濱電芯廠完工 補齊國產電池鏈重要拼圖

台塑新智能昨（4）日宣布，投資彰濱電芯及模組廠第一期正式完工落成，將於11月正式量產，可年產2.1GWh（百萬度）的電芯及1.1GWh的電池模組，目標明年全產全銷。台塑新智能研發的全固態電池也跨出一大步，試製生產線10月起將分兩階段陸續完成，台塑新智能透過現有成熟產品線及下世代技術展現多元前瞻布局，全面覆蓋當前新能源市場需求及未來趨勢。

台塑新智能參與2024台灣國際智慧能源周，首度呈現彰濱電芯廠製程技術，現場並展示電芯走廊，包括最新工商業、家用儲能智慧產品，以及微藻技術多元應用，並開放體驗全固態電池、電池回收技術，展示台塑新智能在新能源領域的全方位布局。

台塑新智能彰濱新能源區小檔案

台塑新智能董事長王瑞瑜宣布，子公司台塑尖端位於彰濱工業區2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠正式竣工，現已成為全台灣最大規模且高度自動化的鋰鐵電芯生產基地，這座新產線全程在地製作、在地把關，補齊國產電池產業鏈最重要一塊拼圖。

王瑞瑜指出，全球正加速邁向低碳轉型道路，儲能、電動運輸及新興能源技術進化速度驚人，市場對創新解決方案的需求潛力巨大。台塑新智能深耕關鍵技術並積極提前部署，已購置彰濱24.83公頃土地，展開電芯及模組廠第二期前置作業，預計一、二期總產能將擴建至5GWh以上，且同時建設電池回收廠以完備循環經濟體系，為新能源的長遠發展奠定堅實基礎。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，彰濱電芯廠落成前，已接獲許多國內外廠商洽談訂單，包括儲能系統、不斷電系統（UPS）及電動車用等，今年台塑新智能首次展出電動大巴之電池模組，未來也會持續以高能量密度及長循環壽命的國產電芯，與車廠合作開發動力電池包，應用於各式電動商用車及乘用車，明年將以全產全銷，營收百億元為目標。

劉慧啟透露，台塑新智能開發的儲能系統，已有美國AI資料中心洽詢合作，依美國法規，採用電池模組須美國製造，台塑新智能現階段將先以電芯為主力搶進美國AI資料中心儲能商機，等台灣市場站穩腳步後，再伺機啟動評估。

劉慧啓表示，為佈局下世代電池技術，且有別於業界目前多數仍含有電解液之半固態、準固態電池，台塑新智能攜手明志科大投入完全不含電解液之全固態電池技術，目前為實驗室研發驗證階段，試製生產線第一工段將於10月完工，明年可完成第二工段，進行軟包型全電池堆疊與組裝，將率先試用於消費性電子產品。