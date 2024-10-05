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美東碼頭罷工落幕 貨櫃三雄加速恢復運能

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
美東碼頭工人取消罷工。 美聯社
美東碼頭工人取消罷工。 美聯社

美東碼頭工人取消罷工，長榮（2603）、陽明及萬海昨（4）日都表示，會了解各地碼頭未來一周的碼頭停泊概況進行船舶調度；物流業者也表示，罷工只有三天，對於長期的供給影響有限。

罷工落幕，衝擊運輸股走勢疲軟，貨櫃三雄受到利空衝擊，昨日開盤全面重挫，萬海以跌停收盤，長榮、陽明最大跌幅一度逾9%，航運股成為台股重災區，類股跌幅達6.7%。

海運業對ILA取消罷工的回應
海運業對ILA取消罷工的回應

長榮海運表示，美東罷工持續三天，導致美東和墨西哥灣沿岸港口關閉，因船隻等候與航程變更，造成船期延誤，長榮海運將根據各港具體作業情況，即時調整船期和安排後勤轉運，儘快恢復正常運作。

陽明、萬海同步指出，因應美東碼頭最新的狀況，將與美國各港口聯絡，了解各地碼頭未來一周的泊位安排計劃，以調整船舶航速與航行計劃。

國內最大物流業者台驊分析，三天罷工造成的影響有限，對於整個東海岸的港口裝卸作業大概只會產生一至兩個星期的延誤和混亂。

業者分析，這次罷工正好面臨美國總統大選前一個月，拜登政府確實有介入協調，航商和工會代表各讓一步，加薪議題先達成共識，將較為棘手的碼頭自動化議題將推遲到明年1月15號再做決定。屆時已經產生新的美國總統，未來情勢如何變化仍有待觀察。

法人認為，海運市場目前還是變化莫測，中東地緣政治問題一直無法解決，航商返回紅海遙遙無期，短期內航運股受到不罷工事件影響後，會開始回歸基本面。

碼頭 罷工 長榮海運

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