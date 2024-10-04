藍寶堅尼台北服務中心 擁超跑老車...口袋、涵養兼具

藍寶堅尼台北服務中心昨（4）日開幕，一台1987年出廠的超跑也展現在現場。總代理嘉鎷興業介紹，這款車推出時，因為供應量極少，能夠買到的人都是非常特殊的人。並因為馬力太強，不容易操控，撞毀許多車子，真正保留下來的車可能只剩下200多台，這也是車主買下來之後，願意花大錢、等待長時間修復的關鍵。

有趣的是，這款車比一部藍寶堅尼小牛新車需花更多錢，重新把所有汽車零件分拆，重新整理與打造，對車主而言，最大的考驗並不是錢而是時間。長達七年多的修復時間，甚至動員原廠的技術顧問專程飛來台灣支援，隨時都在找零件。

藍寶堅尼是許多人夢想的車款，不過以藍寶堅尼的身價與特性，非企業主很難買的下，至於愈來愈多人買老車來修復，品味老車的歷史與藝術，就不只需要強大的口袋能力，還需要足夠的汽車涵養。