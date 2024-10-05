聽新聞
0:00 / 0:00
藍寶堅尼旗艦總部 砸10億打造…台北新服務中心啟用
頂級進口汽車藍寶堅尼（Lamborghini）全新台北服務中心昨（4）日正式啟用，一年僅約100台的掛牌數，總代理卻投入數億元，甚至十餘億元建據點，平均投資在每一部車的服務驚人，顯見車商對超跑車主的重視。
藍寶堅尼台灣總代理嘉鎷興業董事長趙一葵表示，藍寶堅尼在台經營15年，保有台數直到今年4月才突破千台，但嘉鎷在高雄、台中成立亞洲前二大據點，並投資超過2億元在內湖成立服務中心，投資超過10億元的台北旗艦總部正在興建中，服務量能如此之大除了服務層峰級客戶的需求之外，同時也是看好品牌的長期發展。
藍寶堅尼動輒百萬美元的超跑車款更因為供應稀缺，許多車款的排隊訂單甚至還要排上四到五年才能交到車，一年約百台的掛牌數，待交車訂單卻超過百張，顯見台灣對超跑品牌的熱愛，即使全台藍寶堅尼的保有台數才剛剛破千台，總代理也要擴大服務量能，目的是開創北台灣售後服務樞紐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言