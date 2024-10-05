藍寶堅尼旗艦總部 砸10億打造…台北新服務中心啟用

頂級進口汽車藍寶堅尼（Lamborghini）全新台北服務中心昨（4）日正式啟用，一年僅約100台的掛牌數，總代理卻投入數億元，甚至十餘億元建據點，平均投資在每一部車的服務驚人，顯見車商對超跑車主的重視。

藍寶堅尼台灣總代理嘉鎷興業董事長趙一葵表示，藍寶堅尼在台經營15年，保有台數直到今年4月才突破千台，但嘉鎷在高雄、台中成立亞洲前二大據點，並投資超過2億元在內湖成立服務中心，投資超過10億元的台北旗艦總部正在興建中，服務量能如此之大除了服務層峰級客戶的需求之外，同時也是看好品牌的長期發展。

藍寶堅尼動輒百萬美元的超跑車款更因為供應稀缺，許多車款的排隊訂單甚至還要排上四到五年才能交到車，一年約百台的掛牌數，待交車訂單卻超過百張，顯見台灣對超跑品牌的熱愛，即使全台藍寶堅尼的保有台數才剛剛破千台，總代理也要擴大服務量能，目的是開創北台灣售後服務樞紐。