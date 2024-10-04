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前三季北市最熱銷豪宅「西華富邦」逾10戶奪冠 「潤泰敦峰」八戶緊追

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據實價登錄網資料顯示，今年台北市每坪成交價200萬元俱樂部豪宅中，最熱銷仍是「西華富邦」，今年前三季該社區銷售至少10戶、其次為「潤泰敦峰」八戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」六戶，三大豪宅社區今年總共約賣了68.8億元，且其中有半數以上的交易沒有貸款。

另外，松山區「潤泰敦峰」5月則交易中樓層戶，總價約1.76億元、每坪196.2萬元，雖未進入200萬俱樂部，但今年其他戶別成交216.9萬元，而該社區今年已有8筆交易，其中有4筆為無貸款，總銷約14億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅交易長期持有賺多賠少，對於高資產而言，可以自住傳家之外，又具備增值效益，也不乏是商業人士和高端客戶業務往來的必要配備之一；由於政府限制私法人購置住宅，今年富豪家族以自然人名義購屋愈來愈多，而無貸款購屋不僅縮短交屋時間，金流隱密，也為未來資產抵押活用保留空間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行日前祭出第七波信用管制措施，高總價住宅貸款成數，從原本的上限四成降至三成，以台北市總價一億元的豪宅為例，自備款就高達7,000萬元，比原本多了1,000萬元。

惟張菱育分析，對部分超級富豪來說，手中資金充沛，仍可選擇不貸款購屋，不受銀行貸款水位限制，也不用擔心房貸利率走揚，對比一般購屋民眾排隊等貸款，利率還愈來愈高，呈現「兩樣情」市況。

據實價登錄網資料顯示，今年台北市每坪成交價200萬元俱樂部豪宅中，最熱銷仍是「西華富邦」，今年前三季該社區銷售至少10戶、其次為「潤泰敦峰」八戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」六戶，三大豪宅社區今年總共約賣了68.8億元，且其中有半數以上的交易沒有貸款。圖／台灣房屋提供
據實價登錄網資料顯示，今年台北市每坪成交價200萬元俱樂部豪宅中，最熱銷仍是「西華富邦」，今年前三季該社區銷售至少10戶、其次為「潤泰敦峰」八戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」六戶，三大豪宅社區今年總共約賣了68.8億元，且其中有半數以上的交易沒有貸款。圖／台灣房屋提供

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