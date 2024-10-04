打造餐飲創業孵化器！人人好餐飲商學苑一條龍「陪跑」

打造餐飲創業孵化器！近期開幕的「人人好餐飲商學苑」，推出創新「教練陪跑」制度，為有志創業者提供全方位輔導；為慶祝開幕，更推出優惠方案，原價4萬元的課程現僅需2.8萬元，更推出千元陪跑服務，不僅降低了創業門檻，更為台灣餐飲業的可持續發展，提供新思路。

在台灣蓬勃發展的餐飲市場中，創業似乎是一條充滿機會的道路，然而根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心的統計，餐飲業第一年的倒閉率高達90%，5年內的失敗率更是驚人的99%。

「人人好餐飲商學苑」執行長呂子譽指出，餐飲業是台灣經濟活動的重要支柱之一，且擁有巨大潛力，「以周遭工作者平均薪資4萬元來算，若投資50萬元作為啟動資金進行小額創業，相同的工時下，收入可能從原本的4萬元提升到8萬至12萬元」，吸引越來越多人投身加入。

有鑑於此，「人人好餐飲商學苑」獨創的「教練陪跑」制度，提供從0到1的全方位輔導，協助微型創業者在3年內達到83%的存活率，大幅超越行業平均水平。

學苑院長蔡文旗表示：「我們是市場上第一家以提高小型餐飲、攤車經濟『創業成功率』為辦學目標的教育學苑。不只教學與培訓，更手把手帶著學員，從大數據面向分析，虛實整合下從台灣出發，展望亞洲並放眼全世界。」

「人人好餐飲商學苑」採用小班制教學，每期僅收12至16人，確保每位學員都能得到充分的關注和指導，而特色課程從選品、定價到選址皆有專業建議，確保創業者在起步時就站穩腳步。

而且服務涵蓋四大面向，包含餐飲技術培訓、營運管理教育、顧問陪跑計畫和連鎖加盟發展，蔡文旗強調，學苑教學理念包括「一切聽得懂」、「一定學得會」、「一同往前走」和「一起做得大」。

全方位的培訓體系，不僅教授學員如何製作美味料理，更重要的是培養經營管理能力和市場洞察力，同時還將協助創業者避開成本控管不當和市場需求評估失準等陷阱，避免陷入創業失敗的囹圄、提高成功機會。

不僅如此，更提供無限次複訓機會，讓學員可以在不同階段回來進修，持續提升自己的技能和知識，同時也計畫未來協助學員品牌進軍海外市場，希望集結數十個品牌共同參展，拓展國際版圖。

呂子譽表示，對新手小白來說，比較容易從創業過程的總成本去進行評估，「事實上，這會需要依照想開的店面形式和等級而定，如果是小攤車的話，有可能20萬元左右就可以搞定，而且這包括了課程費用、創業設備和初期營運資金」。

透明的成本結構，讓有志創業者能夠更好地規劃自己的創業路徑，降低創業的不確定性；同時，學苑還會協助學員評估產品的回流度，避免只追求一次性高客流，反而忽視穩定客源的建立。

呂子譽說，為歡慶開幕，人人好餐飲商學苑特別推出多項優惠方案，原價4萬元的課程，開幕優惠價只要2.8萬元；除此之外，還包括一對一的創業諮詢服務，以及價值數千元的創業工具包贈送。