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前三季新屋推案量爆1.26兆元、距歷史高點僅一步 專家：第4季是關鍵

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據住展雜誌最新統計，今年前三季北台灣新屋推案量就達1.26兆元，一舉超過2020年、2022年，距2013年最高紀錄的1.35兆元僅一步之遙。示意圖。圖／住展雜誌提供
據住展雜誌最新統計，今年前三季北台灣新屋推案量就達1.26兆元，一舉超過2020年、2022年，距2013年最高紀錄的1.35兆元僅一步之遙。示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌發言人陳炳辰指出，觀察歷年北台灣預售、新成屋住宅推案量，高峰落在2013年的1.35兆元，其次為2020年約1.26兆元、2022年約1.25兆元，不過今年前三季北台灣新屋推案量就達1.26兆元，一舉超過2020年、2022年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年房市在市場資金潮灌入下，加上台股大漲後的資金外溢不動產效應下，以及《平均地權條例》新修法中禁止預售屋換約措施所產生的「鎖籌碼」效應，讓今年新屋市場交易暢旺，建商推案信心不斷增強。

陳炳辰強調，光是今年第3季總推案量約5,160.9億元，較去年同期多出2,532.3億元，年成長率暴增96.3%，顯示今年新屋市場交易暢旺，第3季又有台商資金解禁進入不動產市場的期待，讓建商推案信念再增強。

累計今年前三季推案量達1.26兆元，距2013年最高紀錄的1.35兆元僅一步之遙；陳炳辰分析，今年8、9月央行大舉緊縮不動產放款資金，當前房市買氣轉弱，市場傳出不少新案延推，甚至變更產品規劃，因此當前爆炸的新推案量有無轉為賣壓可能性，需持續觀察第4季表現。

以區域來看，北北桃依舊是北台灣新屋推案重點區域，第3季台北市推案量約達1,926.4億元、年增率高達274.6%，占比達三成七，為北台灣主戰場；其中又以元利建設在木柵的「元利四季莊園」一口氣就海灌600億元案量，大舉拉抬區域推案量暴衝，另外文山區、南港區、中正區也有突破百億元大案，顯示建商看好首都門牌買氣穩定，搶勢進攻。

第3季新北市新推案量為1,347億元、年增26.8%，惟推案數不到70案，比新竹地區含還少；主要推案戰區在中和、林口與土城，各有百億元大案進場維持新案人氣。

桃園市單季案量來到1,113億元，其中A7、航空城推案有大咖建商寶佳、璟都建設的百億元大案坐鎮，青埔、A20地帶亦有力璞、宜誠建設的60億元指標案，激勵一波量體。

而推案沉寂一陣子的新竹地區，在舊案去化差不多下，第3季建商推案轉趨積極，單季推案量達575.5億元；較去年同期幾近倍增，東區、香山區出現案量超過50億元的指標案。

據住展雜誌最新統計，今年前三季北台灣新屋推案量就達1.26兆元，一舉超過2020年、2022年，距2013年最高紀錄的1.35兆元僅一步之遙。圖／住展雜誌提供
據住展雜誌最新統計，今年前三季北台灣新屋推案量就達1.26兆元，一舉超過2020年、2022年，距2013年最高紀錄的1.35兆元僅一步之遙。圖／住展雜誌提供

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