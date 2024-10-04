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台中房價真的降了？預售屋近二月成交均價每坪少4.3萬元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中房價真的降了？最新實登揭露預售屋近二月每坪成交均價降了4.3萬元。記者宋健生／攝影
台中房價真的降了？最新實登揭露預售屋近二月每坪成交均價降了4.3萬元。記者宋健生／攝影

台中房價真的降了？根據最新公布的實價登錄資料顯示，台中預售屋在政府出重手打房下，從6月份買氣高峰時的每坪成交均價52.8萬元，到8月20日止一口氣降至48.5萬元，短短二個月就少了4.3萬元，降幅約8.1%。

業界指出，央行9月19日祭出第七波信用管制後，市場買氣瞬間結凍，觀察各接待中心來客，7月到8月間因為觀望氣氛濃厚少了一半，到了9月政策出爐又再減少一半。預期一個月後9月份實價登錄資料出爐，成交均價可能還會再下滑。

不過，也有代銷業者認為，從8月份預售屋的交易來看，成交最多的區域落在太平區，其次是大雅、潭子、神岡及海線地區，這幾個蛋白區域的成交均價普遍落在3至4字頭，交易量大，結果均攤拉低了整體均價。

實際觀察市場現況，以太平區來說，成交均價來到39.6萬元，銷售中新建案約17場，整體站上4字頭，帶動新屋成交價也飆升至37萬至38萬元，在整體個大北屯地區中，仍相對親民。

另就交易量來看，台中預售市場6月份交易量有3,178筆，7月份還有2,737筆，8月份受到銀行滿水位影響，雖然實登揭露交易量只到8月20日，但已經只剩1,079筆，明顯呈現下滑趨勢。「交易量下滑，價格能否有撐？」後市值得觀察。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔指出，政府為應對市場資金過度集中於不動產市場，祭出一系列調控機制，然而此舉卻嚴重限制了銀行資金的流動性。

黃昭閔表示，雖然自住首購和商用不動產未列入此次緊縮的管控範圍，但因銀行放款態度明顯保守，並將透過提高利率、保守估價、嚴格審查貸款人資格等方式來控制核貸量和金額，已經在市場上引發寒蟬效應。

農業部農田水利署台中管理處釋出台中市4塊精華地，以70年設定地上權辦理招商，本月1日開標，4筆土地「零張標單」，最後以流標收場。

台中市政府9月中標售第13期市地重劃區抵費地，受到央行限縮貸款政策影響，買方明顯縮手，標脫率僅23.6%，創下歷史新低。相較今年3月初第13期與第14期抵費地標售，當時標脫率尚達四成，短短半年內，標脫率竟腰斬。

黃昭閔不諱言，除了預售買氣受到影響，中央政府對金融機構的放款額度限制，使得土建融貸款變得困難，也進一步打擊不動產開發業者的獵地意願，市場陷入觀望。

實價登錄 買氣

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