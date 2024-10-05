企業生日快樂／萬旭切入儲能 高品質當靠山

萬旭（6134）董事長暨總經理張程欽表示，公司持續發展利基型產品，切入包括儲能、電動車、視訊與醫療等產業，尤其儲能與電動車，隨著中國大陸出口市場持續擴大，加上搭上綠色能源的風潮，預期將是未來幾年推動業績成長的主力產品。

產能布局上，他說，仍以大陸蘇州為主，其他包括越南、台灣與美國等地也規劃小量的打樣產能，一旦其他市場快速興起，也可望快速跟進，搭上當地成長的列車。以下是專訪紀要：

問：目前儲能產品營收比重最大，未來成長性如何？

答：目前主要產品應用包括儲能工控（占營收比重34%）、車用（23%）、視訊（17%）、醫療（8%）等，看好儲能產業發展，儲能系統產品80%的成本在電池堆，其中一半的風險在連接線，常可看到電動車電池爆炸與燃燒的新聞，因此電池與儲能非常重要，而且歐美家用儲能需求每年以20%速度成長，萬旭具備品質、設計整合，以及成本管控，具備發展優勢。

問：大陸沒有紅色供應鏈做儲能系統的連接線？萬旭為何有競爭力？

答：萬旭一直有日系背景，也就是說長期被教育訓練成要確保產品不會出現問題，而且不是自己生產的東西沒有問題，還要確保客戶產品也沒問題，我們重視客訴，不論客訴的對象，都會找到問題的根本原因，這就是客人喜歡萬旭的原因，也是我們的優勢。

當然，客戶需要我，除了質量能確保外，我的產品成本也有競爭力，另外，還可以給他設計改善，客戶已經看到我的價值，而不是只有單純的講cost down。

大陸現在電池生意頻頻出口，不論是儲能系統的電池或是電動車的電池都在擴大出口，只要出口到國外，就要重視品質，因此我們的生意也跟著上升。

問：為何發展儲能系統？

答：以前不需要儲能系統，是因為自發自用，但現在太陽能板產能過剩，要把太陽能產生的電賣給電廠，電廠就要求要做儲能系統，加上以前的儲能技術不成熟，隨著電動車電池發展快速，儲能系統也跟著發展起來，因為電動車是有儲能系統，帶動整個太陽能儲能系統的發展與進步，現在儲能系統逐步興起，對產品品質要求也變高。

問：萬旭是做儲能系統的哪個部分？

答：電動車與儲能系統都有電池堆，電池堆要冷熱加溫，天氣太冷要加溫，讓電池不會停擺；天氣太熱時則要降溫。因此熱管理系統需要有很多的水泵跟水閥，水泵跟水閥上面會有控制模組，這些控制模組都需要PCBA，加上跳線，我們就在做PCBA跟跳線。

問：電動車相關產品成長性如何？

答：萬旭在電動車的業績會增長很快，因為我拿到電動車的案子，就是做大陸比亞迪與極氪，已在導入明年的車款，今年底會陸續交貨，之前較大的客戶是BMW，就是群創幫BMW做的曲面螢幕，當初是找Yazaki做，但後來失敗，我們解決了問題，但也花了十年，中間很多練兵的過程，

問：為何對產品品質要求變高？

答：全球持續發生電動車火燒車事件，電池的儲能品質受到重視，因此大陸廠商回頭來找國際品牌大廠的連接器與連接線，安全意識再度抬頭。

假設產品的標準是100分，大陸本地市場可能達到70分就可以用，但要出口，只用六、七十分絕對出不去，可能要做八、九十分，所以大陸的產業必須重新適應，再一次的升級，可是你已習慣做六、七十分的東西，再回去做高端產品，加上供應鏈也不一樣，因此這是萬旭的機會。

問：除大陸發展儲能系統，是否還有其他地方？

答：大陸的太陽能產業發展很厲害，但是太陽能板生產過剩後，就要求要配套、要儲能，台灣現在也開始要求，自家的太陽能發電都要配套儲能系統。

儲電站的需求會愈來愈多，加上電動車的發展，要更多充電樁，就要愈來愈多儲電站，而且台電也會要求，有太陽能板，也要建置儲能系統，要承擔部分責任，台灣不少發電案場都需要配套的儲能系統。

問：目前的產能分布如何？

答：生產基地主要是在大陸蘇州，以產值來說，占85%，剩下15%在台灣、越南跟美國，都是小規模的打樣工廠。

目前美國正搭起一個快速生產線，在矽谷附近，可以就近開發美國的儲能系統市場。台灣留5%產能，規劃越南是為擁有非大陸的產能。