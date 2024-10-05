企業生日快樂／萬旭十年磨練 成就新動能

萬旭（6134）董事長張程欽說，謝謝紅色供應鏈早點磨練了萬旭，因為在2011年時磨練完了，而且磨練十年的期間，萬旭沒倒掉，也沒辦法快速移到海外，你打不過他，就要加入他，所以萬旭現在設定是大陸的工廠，70%的業績交大陸客戶，不管是大陸當地的外商還是本土廠商，萬旭已成為紅色供應鏈，而且更勝於紅色供應鏈。

既然無法從大陸出走，張程欽就找了在大陸最有競爭力的產品線，也就是電池。電池分兩大應用，一個是儲能儲系統，另一個是電動車的電池。

張程欽的經營有兩大策略，一是大陸策略（China），二是非大陸策略（Non China）。 大陸策略就是在大陸接單要接紅色供應鏈失掉的訂單，其實許多品牌用了紅色供應鏈的產品，但是品質不佳，頻頻出問題，甚至還找不出問題，萬旭適時切入，客戶一經使用，就不會回頭。

非大陸策略就是供應紅色供應鏈以外的利基產品，紅色供應鏈擅長量大、價格低的產品，萬旭反其道而行，切入量小、價格高的產品，把利基產品累積起來，就能創造較高的獲利。

張程欽說，在業界做久了，自己要理性判斷，有些生意能做，有些生意不能做。不是什麼都想做，不是什麼都可以做，要不斷尋找自己的定位。

他指出，接班與公司轉型的過程蠻辛苦，他就是在最硬的情況下回來接管公司，但也可以說是蠻幸運，如果他在一個很成熟的公司，可能一帆風順，並要經過20年才有機會爬到這個位置（總經理），就算是家族企業接班人，也要十年以上才有機會。

但是因為公司經營狀況發生巨大變化，沒有人接手，張程欽必須快速學習，因此他比別人更早得到這職位，並擔負責任。

他說，在公司低潮時接班，讓他有學習的機會，學習過程中一定會犯錯，大股東在經營狀況不佳時讓他試試看，讓他提前學習，並可以犯錯，也看到很多人情世故，比較不容易被騙。如果萬旭當時沒有失去蘋果訂單，而是在三年後才失去，因為有同業就多拖了三年，反而失去轉型契機。提前面對可以容忍嘗試的錯誤，反而是好事。