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沃旭能源永續創新加速器冠軍出爐 助台灣邁向淨零轉型

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
「沃旭能源永續創新加速器」首度舉辦即獲得熱烈迴響，最終由無人機巡檢及環境監測提案奪社會組卓越獎、綠氫成本分析系統提案獲學生組卓越獎、運用風場除役後的風機葉片設計之雞舍提案獲創新獎。圖／沃旭能源提供
「沃旭能源永續創新加速器」首度舉辦即獲得熱烈迴響，最終由無人機巡檢及環境監測提案奪社會組卓越獎、綠氫成本分析系統提案獲學生組卓越獎、運用風場除役後的風機葉片設計之雞舍提案獲創新獎。圖／沃旭能源提供

沃旭能源4日於台灣國際智慧能源周揭曉「永續創新加速器」決選勝出隊伍，除了獲得豐富獎金，還有機會獲得公私部門資源協助將提案實際應用於市場，進而以創新動能加速實現台灣產業和社會的淨零進程。

本競賽由沃旭能源與財團法人金屬工業研究發展中心共同舉辦，首屆即徵集到近70件創意提案，聚焦與風場開發、興建、運維等生命周期相關的創新技術與服務，或與產業永續相關之社會、經濟、環境提案。經過九個月的提案初選、業界專家輔導及決選環節，最終由無人機巡檢及環境監測提案奪社會組卓越獎、綠氫成本分析系統提案獲學生組卓越獎。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，很高興永續創新加速器首度舉辦即獲得熱烈迴響，展現了台灣人才在離岸風電永續發展上的潛力無窮。沃旭能源期待結合企業力量與公部門資源，協助獲選隊伍將創新提案落實，解決產業挑戰。沃旭將持續以實質資源與專業指導培育綠領人才，為離岸風電產業增添更多優秀人才和創新動能，引領台灣綠能產業發展。

財團法人金屬工業研究發展中心董事長林仁益指出，金屬中心與全球最大的離岸風能企業沃旭能源共同舉辦第一屆「沃旭永續創新加速器」，透過各團隊集思廣益，提出科技或技術的創新提案，期望協助我國在地企業提升產業實力以及培育相關人才，來推動臺灣創新研發能量。

社會組卓越獎提案是創新智慧影像無人機風機進行葉片瑕疵檢測，並運用物聯網技術整合環境監控和5G即時影像於雲端，結合水下及岸際噪音麥克風，便於大數據統計分析，有利於蒐集生態資訊。這支隊伍的提案可行性及商業化潛力均獲評審團肯定。

學生組卓越獎提案「HydrogenE3：創新風電綠氫成本智慧分析系統」運用均化製氫成本分析（LCOH）模型、生成式AI技術和視覺化互動平台，發展一套評估風電製氫成本的工具。隊伍成員有博士生、碩士生和大學生，評審團對創新構想給予好評。此外，來自景觀設計科系的學生組提案「雞舍──給蛋雞自由」，運用風場除役後的風機葉片設計雞舍，創意新穎獲得青睞，特別頒發創新獎予以鼓勵。

沃旭能源自2019年起連續四年頒發綠能獎學金，鼓勵年輕學子投入離岸風電相關之學習與研究。今年首次升級舉辦永續創新加速器，擴大開放社會產業人士參與，旨在鼓勵以團隊提案實作，取代過去個人學術獎勵，讓創新研發與產業實務對接，促進台灣本土離岸風電與綠能產業的創新發展。

沃旭能源攜手財團法人金屬工業研究發展中心，於台灣國際智慧能源周揭曉「沃旭能源永續創新加速器」冠軍，促進台灣離岸風電產業創新發展。（左起）沃旭能源亞太區專案開發與計畫總監顏森偉（Søren Westergaard Jensen）、財團法人金屬工業研究發展中心執行長賴永祥、沃旭台灣董事長汪欣潔、經濟部能源署副署長李君禮。圖／沃旭能源提供
沃旭能源攜手財團法人金屬工業研究發展中心，於台灣國際智慧能源周揭曉「沃旭能源永續創新加速器」冠軍，促進台灣離岸風電產業創新發展。（左起）沃旭能源亞太區專案開發與計畫總監顏森偉（Søren Westergaard Jensen）、財團法人金屬工業研究發展中心執行長賴永祥、沃旭台灣董事長汪欣潔、經濟部能源署副署長李君禮。圖／沃旭能源提供

無人機 綠能 離岸風電

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