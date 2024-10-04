再添4家企業擴大投資台灣 山汰科技斥資8億元蓋綠色工廠

投資台灣事務所4日再添四家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的旭源包裝（8421），根留企業方案的山汰科技，以及中小企業方案的藝帶企業、欽大玻璃。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,546家企業超過2兆3,564億元投資，預估創造15萬4,172個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有318家台商投資約1兆3,007億元，創造8萬8,423個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有193家根留企業投資約5,648億元，創造2萬8,383個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,035家中小企業投資約4,909億元，帶來3萬7,366個就業機會。後續尚有22家企業排隊待審。

旭源包裝為熱收縮膜印刷標籤及積層袋製造商，客戶包含統一（1216）、維他露、光泉、義美、雀巢、太古可口可樂等國內外知名企業。除了在台灣設立營運總部外，在美國、印尼、巴西等地亦設有生產中心，並布局多國銷售據點。為了提升產量，規劃投資3.6億元於嘉義廠區擴增產線，將採購智慧聯網設備與自動化相關軟體，提高排程效率與降低成本，有助於提升旭源包裝核心技術能力。此外，為實現資源循環與減廢目標，公司積極研究廢棄膜料再利用方式，將廢料重製為再生建材如棧板、步道地板等產品，並獲得「2024綠色願景獎」肯定，旭源包裝積極落實企業ESG永續發展目標並減少對環境的影響，成為企業實行循環經濟的最佳典範。

山汰科技致力於電子保護材料研發、設計、製造與銷售，為因應全球化布局與客戶需求變化，規劃投資逾8億元於嘉義馬稠後產業園區興建新廠，將設置智能化產線與自動倉儲設備，提高生產品質與效率。新廠預計申請綠建築標章，並主動進行碳盤查與建置能源管理系統，期望成為綠色工廠。

藝帶企業提供商品貨架、陳列架、展示架的代工製造服務，統一超商、全聯福利中心、全國電子等知名業者皆為其客戶。為了進一步拓展市場，藝帶企業規劃投資2億元於彰化縣鹿港鎮興建新廠，導入智慧化設備與更新資訊系統，以提升生產效率與產品質量。新廠預計取得綠建築標章，將配備太陽能發電設施與採用低碳排設備，並和顧客合作將舊產品及包材回收，積極落實節能減碳。

欽大玻璃為專業建築帷幕玻璃供應商，為朝向智慧化生產，欽大玻璃規劃投資8億元於雲林縣斗南鎮興建智能工廠，將採購自動化聯網設備，搭配MES與ERP系統，優化生產效能與提升良率。此外，新廠將設置太陽光電設施與使用節能設備，實踐環境保護的理念，期望成為傳統玻璃產業升級轉型的楷模。