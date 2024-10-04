快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

大同整合旗下電力新能源專業 提供產業一站式整合服務

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

大同（2371）結合旗下電力事業群、以及新能源事業大同智能與系統整合事業大世科（8099），揮軍2024智慧能源周及淨零永續展，以集團電力新能源專業提供產業一站式整合服務，透過大同高效省電的節能電力設備、光充儲整合運用，以及智慧化系統協助企業達到高效益的減碳。

大同表示，能源轉型對產業界言已非願景目標，而是必須執行的營運計劃及成本，面對國際市場對供應商綠色供應鏈的強力要求、碳稅與碳費的徵收、及台灣今年以來二度調漲產業電價等多重壓力下，企業提升能源使用效率，須從節能、創能、儲能三管齊下，始能降低營運成本、減少碳排放，進而強化國際競爭力。

大同的一站式智慧電力新能源服務即涵蓋諸如待機時減少75%耗能的非晶質變壓器、一級能效冰水機與節能率近七成的高溫熱泵之高能效電力設備、光充儲合一的多元能源管理方案、以及將企業用電與碳排資訊可視化的即時能源管理系統，該系統亦可結合AI與數據分析，進行高耗能負載設備運作效能優化。

為加強企業及民眾對電力節能永續的認知，大同亦於展場安排專題講座，以深入淺出的方式介紹家用能源及儲能解決方案、運用數位科技啟動淨零轉型、特高壓變電站建置工程解決方案，與一級能效冰水機的驚人效益等議題，將節能永續的能源解決方案從B2B擴大布局到B2C的家用商機。

同時，子公司大同智能以苗栗後龍滯洪池一案，在本屆智慧能源周及淨零永續展中，獲頒素有太陽光電界奧斯卡獎榮耀的2024年第11屆光鐸獎優良地面型系統獎。目前大同集團的太陽能建置規模已超過300MWp，實績遍布全台與離島，年發電量近4億度。

大同 太陽能

延伸閱讀

友達智慧能源解方全面升級 多元應用啟動淨零建築關鍵力

熙特爾參加能源展 秀大型用電戶解決方案

AI浪潮企業成立算力中心 大同看好帶動電廠設備更新

研華參加能源周 助力企業低碳化、數位化雙軸永續轉型

相關新聞

台泥張安平看陸經濟政策：有幫助、明年首季才會發酵

大陸官方近期祭出一連串拯救經濟政策，市場預期將帶動房地產在內各產業復甦。台泥（1101）董事長張安平4日樂觀表示，這對刺...

山陀兒受災戶 這家上櫃公司暫停營業至10月13日

老爺知（5704）4日公告因受山陀兒颱風豪雨影響，導致泳池與溫泉機房受損故障、戶外設施泥沙多，但飯店主體結構仍穩固安全。...

緯創女子公開賽10月10日開打 前球后曾雅妮也將參戰

代工大廠緯創（3231）支持、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）主辦的年度高球盛事「台巡賽之旗艦賽『2024緯創女子公...

台亞風能與 BW Ideol 聯手 揭抗颱「阻尼池」專利技術

2024台灣國際智慧能源周今（4）日開幕，台亞風能舉辦「浮動風電前瞻技術分享會」，首次邀請法國浮動式技術龍頭BW Ide...

豪宅市場冷！台中這1區豪宅交易總銷量腰斬

近年政府多波打炒房劍指豪宅，致高總價市場「急凍」，就連以往熱門的豪宅聚落台中西屯也受衝擊。住商機構據實價資料統計，今年1...

今年房產「廣告不實」開罰共7件 罰最慘案件曝光

「新青安」專案讓房市夯到不行，不過買賣不動產前可要睜大眼睛，其中的廣告台詞是否與實際情形相符，以免拿出一生積蓄而後悔莫及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。