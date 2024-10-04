大同整合旗下電力新能源專業 提供產業一站式整合服務

大同（2371）結合旗下電力事業群、以及新能源事業大同智能與系統整合事業大世科（8099），揮軍2024智慧能源周及淨零永續展，以集團電力新能源專業提供產業一站式整合服務，透過大同高效省電的節能電力設備、光充儲整合運用，以及智慧化系統協助企業達到高效益的減碳。

大同表示，能源轉型對產業界言已非願景目標，而是必須執行的營運計劃及成本，面對國際市場對供應商綠色供應鏈的強力要求、碳稅與碳費的徵收、及台灣今年以來二度調漲產業電價等多重壓力下，企業提升能源使用效率，須從節能、創能、儲能三管齊下，始能降低營運成本、減少碳排放，進而強化國際競爭力。

大同的一站式智慧電力新能源服務即涵蓋諸如待機時減少75%耗能的非晶質變壓器、一級能效冰水機與節能率近七成的高溫熱泵之高能效電力設備、光充儲合一的多元能源管理方案、以及將企業用電與碳排資訊可視化的即時能源管理系統，該系統亦可結合AI與數據分析，進行高耗能負載設備運作效能優化。

為加強企業及民眾對電力節能永續的認知，大同亦於展場安排專題講座，以深入淺出的方式介紹家用能源及儲能解決方案、運用數位科技啟動淨零轉型、特高壓變電站建置工程解決方案，與一級能效冰水機的驚人效益等議題，將節能永續的能源解決方案從B2B擴大布局到B2C的家用商機。

同時，子公司大同智能以苗栗後龍滯洪池一案，在本屆智慧能源周及淨零永續展中，獲頒素有太陽光電界奧斯卡獎榮耀的2024年第11屆光鐸獎優良地面型系統獎。目前大同集團的太陽能建置規模已超過300MWp，實績遍布全台與離島，年發電量近4億度。