中保科布局大健康平台有成 獲選進駐桃園觀音長照機構

中保科（9917）集團布局智慧長照，桃園市政府斥資四億元興建的「觀音區多功能場館」4日舉辦啟用典禮，其中最受矚目的亮點就是位於場館三樓，由中保科技集團獲選經營的「財團法人中保關懷社會福利基金會附設桃園市私立觀音草漯社區長照機構」日照中心，將為觀音區居民帶來全新的智慧長照服務。

長壽新經濟商機上看3.6兆元，中保科自2006年便開始深入智慧照護市場，利用科技守護銀髮族，打造大健康平台，「中保無限+」則以「家庭守護、智慧關懷」為出發點，開發出全新的服務，2024年八月更獲得高齡健康產業博覽會推動委員會頒發十大高齡友善科技服務，肯定中保科在ESG上對於智慧照顧服務上的長期努力，這次中保科長照服務再擴大，進駐桃園觀音長照機構服務對象包括失能型、失智型及混合型，同時提供4床夜間喘息服務，可以讓家屬有更多的社區長照資源運用，再搭配高科技的智慧感測設備，可以加強機構的安全措施。

桃園市長張善政也親自前往參加啟用典禮，觀音草漯社區長照機構除了採用中保無限+智慧系統外，更預計導入四大高齡照顧科技分別是AI影像行為分析系統、微型雷達感應系統、ChatGPT照顧機器人、健康站＋運動管理，以科技提升照顧效率，減輕機構專業人員工作負荷。

以AI影像行為分析系統來說，可以在大型場所中大面積同時監測多人意外發生，並即時通報照顧人員，中保科「中保智慧照顧服務」在全台累計至今總服務長者超過2.5萬人，中保科表示，新研發的服務還有微型雷達感應系統，可有效偵測夜間跌倒，以及睡眠時的生理參數異常，提高夜間照護的安全性，最討人喜歡的就是AI照顧機器人，能與長輩互動娛樂，同步也進行腦力復健，另外健康站＋運動管理系統，則是一套數位化的復健器材與健康管理平台，夠能讓家屬透過Line@了解長輩在機構的活動狀態。