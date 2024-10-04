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MyData攜地方政府 推動家庭照護主題服務減輕長照負擔

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部4日表示，為響應政府長照政策，減輕家屬照顧壓力，個人化資料自主運用（MyData）平台偕同地方政府發展「家庭照護」主題服務，今年10月新上架新竹縣、彰化縣「長期照顧服務申請」線上服務，讓想在家親自照顧家人，或是聘僱外籍看護工的民眾，可便利地申請長期照護相關資源，減輕長照的負擔。

數發部說明，有鑑於我國整體人口結構快速趨向高齡化，使得長期照顧需求人數同步增加，行政院於106年1月起實施長照2.0計畫，以回應高齡化社會的長照問題。南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣等5縣市的長期照顧服務申請，於113年8月前已陸續介接MyData平臺，10月起新竹縣、彰化縣也加入MyData申辦行列。

以彰化縣所提供服務為例，民眾透過MyData平臺，只要經身分驗證及自主同意後，即可線上一次備齊申辦服務所需的戶政國民身分證資料、原住民身分資格、中低收入戶證明及身心障礙資格等4項文件，不需要分別到各機關取得資料，而且申辦服務不受時空限制，讓民眾更便捷取得政府提供的日間照顧、家庭托顧、喘息服務、輔具購買等長照服務資源與補助，減輕照顧者負擔。

數發部指出，在「家庭照護」主題中，除了長期照顧服務外，還有生活津貼申請（結婚）、長青中心日間託老（安養型）等多項服務，線上申辦時都可透過MyData平台取得個人化資料。未來數發部將持續與中央機關與地方政府合作，運用該平台發展更多貼近民眾的日常需求服務，共同打造數位新社會。

長期照顧 長照 高齡化

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