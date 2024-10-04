山陀兒受災戶 這家上櫃公司暫停營業至10月13日
老爺知（5704）4日公告因受山陀兒颱風豪雨影響，導致泳池與溫泉機房受損故障、戶外設施泥沙多，但飯店主體結構仍穩固安全。為提供顧客良好的住宿環境，將於即日起至10月13日暫停營業，進行館內清潔及軟硬體設備檢查。
老爺知表示，10月13日前預約入住知本老爺酒店賓客，酒店將會無條件協助退款、延期或更換至其他飯店。並計畫待檢修後，再行開放營業。此次停業對公司財務業務並無重大影響。
知本老爺酒店位於台東知本溫泉區內，鄰近知本森林遊樂園區，為東台灣第一家國際級的溫泉度假酒店。飯店客房共計183間，均有大型景觀窗面向綠意盎然的山林景觀，飯店內亦有多項的休閒設施，室內外提供各型的溫泉浴場、spa服務。
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