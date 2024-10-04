豪宅市場冷！台中這1區豪宅交易總銷量腰斬

近年政府多波打炒房劍指豪宅，致高總價市場「急凍」，就連以往熱門的豪宅聚落台中西屯也受衝擊。住商機構據實價資料統計，今年1至8月4000萬元以上豪宅交易物件，平均總價、總銷創歷年來最低，與高峰2022年相比，總銷更大減54%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，豪宅價格看似因大環境關係而有些許落差，不過也與建商因應市場需求，豪宅坪數越推越小有不小關係。

據實價登錄資料顯示，西屯區今年至8月總價4千萬元以上交易物件共達91件，平均總價6178.7萬元，總銷約達56.2億元，較近年來豪宅交易高峰的2022年，交易件數、平均總價及總銷皆下滑不少，其中交易件數更下滑達44.8%、總銷下滑54%；今年平均每戶成交坪數約133.8坪，與2022年相比下滑約7.6%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市受惠於科技園區、台中捷運等不同題材，近年來不少重劃區都成為各大建商兵家必爭之地，但西屯、南屯交界的豪宅聚落七期重劃區，受限於去年平均地權條例修法，限縮私法人購置住宅需求，加上歷年來針對囤房族、豪宅客各種信用管制措施，致使買氣急凍

賴志昶說明，近年因應少子化等議題，小宅化吹入豪宅市場，讓全台破200坪以上的高總價物件越來越稀缺，由於市場所趨，豪宅坪數越推越小，加上政策環境讓豪宅客貸款增添難度，讓此類物件總價更難上揚，因此豪宅市場可見總價下滑趨勢是其來有自。